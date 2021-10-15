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РИА Новости

Шойгу оценил результаты работы специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на церемонии закладки камня в основание будущего госпиталя для медицинского обеспечения военнослужащих, членов семей и жителей города Плесецк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на церемонии закладки камня в основание будущего госпиталя для медицинского обеспечения военнослужащих, членов семей и жителей города Плесецк.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу высоко оценил результаты работы специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны России по созданию современной учебно-материальной базы Военно-воздушной академии (ВВА) имени Жуковского и Гагарина в Воронеже.

"Созданы прекрасные условия для обучения наших будущих летчиков и техников. Молодцы строители, инженеры, те, кто занимался самой концепцией войскового ремонта и вертолётов, и самолетов, беспилотных летательных аппаратов. Это серьезный шаг, который позволит нам практически на порядок сократить сроки ремонта и обслуживания авиации и расходы тоже на порядок. 50 тысяч рублей или 7 миллионов рублей - разница есть?" - отметил министр в ходе инспекции инфраструктуры академии в четверг.

По его словам, завершено очень большое и важное дело. В ходе инспекции Шойгу показали недавно созданную в академии учебную модульную технико-эксплуатационная часть (ТЭЧ) комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

ТЭЧ построена на базе быстровозводимых зданий контейнерного типа и предназначена для обучения специалистов, которые занимаются войсковым ремонтом комплексов сбеспилотных летательными аппаратами (БПЛА).

В зданиях контейнерного типа размещается три лаборатории по регламенту и ремонту радиоэлектронного и авиационного оборудования беспилотников, а также силовых установок БПЛА. Лаборатории оснащены оборудованием для диагностики и контроля технического состояния блоков радиоэлектронного и авиационного оборудования, а также необходимым инструментом, средствами измерений для производства войскового ремонта модульным и элементным способом.

Кроме того, в состав ТЭЧ входит пневмосооружение УПС-16ТМ, предназначенное для обслуживания авиационной техники, проведения монтажно-демонтажных работ, организации приема воздушного судна на регламентные работы (войсковой ремонт), а также проведения комплексной диагностики БПЛА.

Модульная ТЭЧ комплексов с БПЛА принята в эксплуатацию в сентябре2021 года. Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушнаяакадемия (ВВА) имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" создан в2012 году в Воронеже. Он образован в результате объединения ВВА имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (Монино, Московская область) и Военного авиационного инженерного университета в Воронеже.

В интересах совершенствования учебно-материальной базы и повышения качества подготовки авиационных специалистов, в строй вводятся новые объекты инфраструктуры учебного заведения. В новом учебном году в академии к занятиям приступили более семи с половиной тысяч военнослужащих, из них более полутора тысяч курсантов и слушателей зашли в учебные аудитории и классы впервые.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Военные учения
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