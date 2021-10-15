Корабли России и КНР совместно выполнят задачи в Японском море

В четверг, 14 октября, в Японском море официально стартовали совместные российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие-2021".

"В ходе практических действий экипажи кораблей двух стран отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы по морским целям, осуществят поиск и блокирование подводной лодки условного противника в назначенном районе", - сообщили в штабе Тихоокеанского флота РФ.

Для решения этих задач выделены немалые силы. От России в учениях задействуют большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корветы "Алдар Цыденжапов" и "Громкий", два базовых тральщика, подлодку "Усть-Большерецк", а также ракетный катер и спасательный буксир.

Китайцы направили в залив Петра Великого, откуда совместная группировка отправится в район учений, эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", а также дизельную подлодку, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.

Известно, что обеспечивать с воздуха действия кораблей станут 12 самолетов и вертолетов морской авиации Тихоокеанского флота России и ВМС Народно-освободительной армии Китая. Такую авиаподдержку предусматривают в сценарии практически каждых учений "Морское взаимодействие".

Дело в том, что совместные военно-морские маневры Россия и КНР проводят на регулярной основе. Если говорить о "Морском взаимодействии", то эти учения адмиралы впервые организовали еще в 2012 году. С тех пор наши и китайские корабли вместе действовали в Желтом, Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях и даже в Средиземноморье. В 2020-м, правда, этих маневров не было - из-за пандемии коронавируса учения решили не проводить. Теперь вот моряки пойдут в Японское море.

В Москве и Пекине не устают повторять, что маневры не направлены против какой-либо страны и стран. Они преследуют совершенно конкретную цель - укрепить практическое сотрудничество российского и китайского военных флотов и подготовить их к совместному противостоянию различным угрозам в море.

Юрий Гаврилов