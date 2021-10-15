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РИА Новости

Шойгу в Воронеже проверил ход учебного процесса в Военном учебно-научном центре

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время церемонии фотографирования на совместном заседании министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время церемонии фотографирования на совместном заседании министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход учебного процесса в Военном учебно-научном центре (ВУНЦ) ВВС "Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина", дислоцированный в Воронеже.

В ходе работы в ВУНЦ ВВС Шойгу заслушал командование вуза заведения о развитии инфраструктуры учебного заведения.

Также Шойгу была представлена недавно созданная объединенная авиационная технико-эксплуатационная часть (ТЭЧ). Она предназначена для проведения с курсантами лабораторных работ по восстановлению воздушных судов различного типа.

В новом помещении авиа ТЭЧ в комфортных условиях одновременно могут работать курсанты, обучающиеся на разных специальностях. Под крышу ТЭЧ заведены самолеты Су-34, Су-35, а также вертолеты Ми-28 и Ка-52. В период обучения курсанты академии имеют возможность освоить их в полной мере, что позволит по их прибытию к новому месту службы, после выпуска, уверенно приступить к исполнению профессиональных обязанностей.

Также министр посетил занятия в кадетском корпусе (инженерной школе) Военно-воздушной академии, в образовательном процессе которого применяются самые передовые методики и технологии. 90 % преподавателей корпуса имеют высшую квалификационную категорию.

Во многом, благодаря их стараниям и труду, по обучению кадет, четверо из сорока одиннадцатиклассников завершившегося весной учебного года стали золотыми медалистами, а средний оценочный показатель выпускников всех лет превышает 4,5 балла.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
МИ-28
Су-34
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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