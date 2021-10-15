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Известия.ru

В «Ростехе» оценили статью американских обозревателей о Су-57

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Российские самолеты пятого поколения не дают покоя Западу, поэтому Су-57 и «Чекмейт» регулярно становятся мишенью информационных вбросов. Об этом сообщили «Известиям» в четверг, 14 октября, в «Ростехе».

Таким образом в компании прокомментировали материал американских журналистов, опубликованный в издании National Interest. По мнению авторов статьи, российский истребитель-невидимка пятого поколения Су-57 вряд ли поступит на вооружение до 2027 года. Журналисты указали, что причинами, по которым Су-57 не поступит на вооружение, будут всевозможные задержки, перерасход средств и проблемы, связанные с исследованиями и разработками.

«Публикуются недостоверные факты, не имеющие никакой связи с действительностью. Вот и теперь: анализируются «причины», по которым российская армия якобы никогда не получит Су-57. И это при том, что самолет уже серийно производится и поставляется! До 2027 года будет поставлено более 70 самолетов, в том числе несколько — в этом году», — заявили в «Ростехе».

Ранее, 9 августа, сообщалось, что производство Су-57 планируется начать в 2025 году в рамках ОКР «Мегаполис». Кроме того, Су-57 пятого поколения сделают одноместным, добавил источник.

28 июля начальник отдела кабин ОКБ «Сухой» Никита Дорофеев заявил, что в будущем пилот российского истребителя пятого поколения Су-57 сможет управлять самолетом движениями глаз или голосом. Несмотря на сложность такой системы, поскольку зрачок у человека неосознанно постоянно движется, ее прототип уже существует, указал Дорофеев. Также в настоящее время стоит задача научить систему понимать не заученные фразы, а контекст, чтобы в экстремальных условиях «летчику не нужно было вспоминать, какую точно фразу он должен произнести».


Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

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Россия
США
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ПАК ФА
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Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения
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