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Интерфакс-АВН

Российско-сербская группировка ПВО "отразила" авианалёт на учении "Славянский щит"

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Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" во время совместных российско-сербских учений ПВО "Славянский щит" в Сербии
Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" во время совместных российско-сербских учений ПВО "Славянский щит" в Сербии.
Источник изображения: © Фото : Министарство одбране Републике Србије

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Силы противовоздушной обороны (ПВО) России и Сербии провели тренировку по отражению авиационного налета противника в ходе совместного учения, сообщили в Минобороны РФ.

"Боевые расчеты российско-сербской смешанной группировки сил и средств ПВО на полигоне "Пасулянске-Ливаде" отработали обнаружение воздушных целей, их классификацию и выдачу информации на совместный командный пункт созданной группировки ПВО, а также отразили авиационный налет с имитацией пусков зенитных управляемых ракет", - заявили в Минобороны РФ.

Ранее там сообщали, что РФ перебросила на учения в Сербию батарею комплексов ПВО ближнего действия "Панцирь-С". Подразделения прибыли на полигон "Пасулянске-Ливаде", где запланировано практическое применение "Панцирей".

В ходе тренировки по отражению авиационной атаки самолеты и вертолеты сербских ВВС выполнили полеты в качестве контрольных целей.

"В воздух поднялись более 20 единиц авиационной техники, включая вертолеты, малогабаритные и транспортные самолеты, а также самолеты истребительной авиации", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, воздушные суда должны были преодолеть зоны ПВО незамеченными для радиолокационных станций, "атакуя" с разных направлений, на разных высотах и скоростях. Полеты осуществлялись в светлое и темное время суток.

Как сообщалось, в настоящее время в Сербии также проходит совместное с Россией летно-тактическое учение "БАРС-2021". В маневрах участвуют совместные экипажи России и Сербии на самолетах МиГ-29, вертолетах Ми-8 и Ми-35.

Россия уже перебрасывала системы ПВО на учения в Сербию. 24 октября 2019 года Минобороны РФ сообщало, что дивизион систем ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и батарея комплексов ПВО ближнего действия "Панцирь-С" были направлены военно-транспортной авиацией в Сербию на маневры. Дивизион С-400 и батарея "Панцирь-С" тогда впервые приняли участие в учениях за рубежом.

5 ноября 2019 года военные сообщили о возвращении в Россию комплексов С-400 и "Панцирь-С" из Сербии.

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