Главы МИД Армении и Азербайджана при участии Лаврова обсудили в Минске конфликт в Карабахе

Азербайджанский министр потребовал от Армении точные минные карты в Карабахе

Ереван/Баку. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова при участии главы МИД РФ Сергея Лаврова состоялась в четверг в Минске при посредничестве российской сторон, сообщили в МИД Армении.

"Стороны обсудили вопросы, касающиеся конфликта в Нагорном Карабахе, в том числе реализацию трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Армении.

Мирзоян высоко оценил посреднические усилия России, направленные на прекращение огня, а в контексте обеспечения безопасности армян Карабаха указал на важность присутствия российских миротворцев.

"Глава МИД Армении обратил внимание сторон на то, что некоторые положения заявления от 9 ноября не реализованы, подчеркнув необходимость беспрекословного и скорейшего возвращения армянских военнопленных и других удерживаемых лиц", - отметили в МИД.

Мирзоян также заявил, что всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование карабахского конфликта должно происходить в формате Минской группы ОБСЕ на основе известных сторонам принципов и элементов.

В свою очередь министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о необходимости передаче Арменией Азербайджану точных карт минных полей.

"Байрамов коснулся темы мин на освобожденных территориях Азербайджана, что является прямой угрозой для жизни людей, в связи с этим подчеркнув необходимость предоставления Арменией точных карт минных полей", - сообщили в МИД Азербайджана.

Министр также озвучил позицию Азербайджана по постконфликтной ситуации в регионе и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул важность полной реализации трехсторонних заявлений по Карабаху, подписанных 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

"Байрамов заявил, что Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе уважения принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ. В этой связи он отметил важность начала переговоров о процессе делимитации границы Азербайджана с Арменией. Также министр подчеркнул важность реализации договоренностей об открытии всех транспортных коммуникаций в регионе", - сообщили в МИД.

Ранее в четверг Лавров провел в Минске встречи с главами МИД Азербайджана и Армении.

На встрече с Байрамовым он заявил: "Хорошо, что есть возможность на "полях" СМИД СНГ пообщаться по двусторонним нашим делам, по региональным вопросам. Наши президенты недавно общались по телефону, есть вопросы, которые надо решать".