Космический турист из Японии назвал жаркой тренировку в российском скафандре

Юсаку Маэдзава добавил, что наиболее сильное впечатление на него произвели тренировки в невесомости

Звездный городок /Московская область/, 14 октября. / ТАСС/. Японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава заявил, что в восхищении от произведенного НПП "Звезда" скафандра, но признался, что тренироваться в нем было очень жарко.

"Что меня больше всего поражает - когда ты его надеваешь, понимаешь, что в этом скафандре воплощены знания, опыт и энтузиазм людей, которые занимаются этим делом на протяжении многих десятилетий. Все функционально, и это вызывает мое восхищение. Но сейчас мы тренировались в скафандрах - было очень жарко", - сказал Маэдзава журналистам в четверг.

Он отметил, что уже неоднократно примерял скафандр. "Эмоции переполняют меня по поводу этого скафандра", - подчеркнул он.

По словам космического туриста, наиболее сильное впечатление на него произвели тренировки в невесомости. "Я 45 лет живу и ни с чем подобным не сталкивался. И сначала чувствовал себя очень неловко: у меня не получалось контролировать движения рук и ног, но когда чуть-чуть привык, это очень приятно", - сказал он.

Самыми тяжелыми тренировками он назвал прошедшие в четверг в Звездном городке тренировки, имитирующие разгерметизацию и возгорание на МКС. "В скафандре жарко, а сегодня мы занимались в изолирующем противогазе. Физически это было тяжело, но интересно", - пояснил Маэдзава.

Бадминтон на МКС

Маэдзава заявил, что в числе 100 задач, которые он планирует выполнить на МКС, он предполагает сыграть в бадминтон с космонавтом Александром Мисуркиным.

"У меня есть список из порядка 100 задач, которые я хочу выполнить на станции. Среди них, допустим, такая: мы договорились, что в космосе сыграем в бадминтон. Я прямо с нетерпением этого жду. Но как вы знаете, наш командир (Александр Мисуркин - прим. ТАСС) играет в бадминтон на профессиональном уровне, так что я предвкушаю это", - сказал Маэдзава.

О космическом туристе

Космический турист Юсаку Маэдзава является основателем и главой интернет-сайта Zozo, с помощью которого можно заказать модную одежду, произведенную по индивидуальным меркам. Кроме того, он - один из самых состоятельных граждан Японии. По оценкам журнала "Форбс", его капитал составляет около $3 млрд.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря 2021 года. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять "Союзом МС-20" будет космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. На борту также будут находиться Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано.