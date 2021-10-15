Войти
ТАСС

Космический турист из Японии назвал жаркой тренировку в российском скафандре

363
0
0
Юсаку Маэдзава и Илон Маск
Юсаку Маэдзава и Илон Маск.
Источник изображения: businessinsider.de

Юсаку Маэдзава добавил, что наиболее сильное впечатление на него произвели тренировки в невесомости

Звездный городок /Московская область/, 14 октября. / ТАСС/. Японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава заявил, что в восхищении от произведенного НПП "Звезда" скафандра, но признался, что тренироваться в нем было очень жарко.

"Что меня больше всего поражает - когда ты его надеваешь, понимаешь, что в этом скафандре воплощены знания, опыт и энтузиазм людей, которые занимаются этим делом на протяжении многих десятилетий. Все функционально, и это вызывает мое восхищение. Но сейчас мы тренировались в скафандрах - было очень жарко", - сказал Маэдзава журналистам в четверг.

Он отметил, что уже неоднократно примерял скафандр. "Эмоции переполняют меня по поводу этого скафандра", - подчеркнул он.

По словам космического туриста, наиболее сильное впечатление на него произвели тренировки в невесомости. "Я 45 лет живу и ни с чем подобным не сталкивался. И сначала чувствовал себя очень неловко: у меня не получалось контролировать движения рук и ног, но когда чуть-чуть привык, это очень приятно", - сказал он.

Самыми тяжелыми тренировками он назвал прошедшие в четверг в Звездном городке тренировки, имитирующие разгерметизацию и возгорание на МКС. "В скафандре жарко, а сегодня мы занимались в изолирующем противогазе. Физически это было тяжело, но интересно", - пояснил Маэдзава.

Бадминтон на МКС

Маэдзава заявил, что в числе 100 задач, которые он планирует выполнить на МКС, он предполагает сыграть в бадминтон с космонавтом Александром Мисуркиным.

"У меня есть список из порядка 100 задач, которые я хочу выполнить на станции. Среди них, допустим, такая: мы договорились, что в космосе сыграем в бадминтон. Я прямо с нетерпением этого жду. Но как вы знаете, наш командир (Александр Мисуркин - прим. ТАСС) играет в бадминтон на профессиональном уровне, так что я предвкушаю это", - сказал Маэдзава.

О космическом туристе

Космический турист Юсаку Маэдзава является основателем и главой интернет-сайта Zozo, с помощью которого можно заказать модную одежду, произведенную по индивидуальным меркам. Кроме того, он - один из самых состоятельных граждан Японии. По оценкам журнала "Форбс", его капитал составляет около $3 млрд.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря 2021 года. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять "Союзом МС-20" будет космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. На борту также будут находиться Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Компании
Роскосмос
Проекты
ИТ
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
11.10.2021
Японские СМИ: Русские снова первые в космосе. Теперь в создании там художественных фильмов!
14.05.2021
Космический турист из Японии полетит к МКС на "Союзе МС-20"
29.04.2021
Туристом на орбиту
29.07.2019
Сбой компьютера: в Японии ракета упала в океан
15.03.2019
Не прощай их, Юра
17.10.2016
Чартером до Луны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.10 05:24
  • 344
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 15.10 02:18
  • 1
Стратегическое сдерживание в политике нацбезопасности РФ
  • 15.10 00:04
  • 120
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 14.10 22:23
  • 39
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 14.10 21:46
  • 20
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 14.10 21:34
  • 6
Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с космодрома Куру
  • 14.10 20:01
  • 1
Новый ПЗРК повышенной дальности начали разрабатывать в России
  • 14.10 19:21
  • 6
"Особую опасность для С-500 представляют ударные дроны"
  • 14.10 19:10
  • 1
Летчики истребителей МиГ-29К Северного флота приступили к тренировкам на наземном авиационном комплексе НИТКА
  • 14.10 17:26
  • 1
Прометей ЗРК С-500: надежный оборонный щит России
  • 14.10 15:35
  • 41
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 14.10 12:03
  • 1
Разработчик назвал сроки первого полета самолета с двигателем Aurus
  • 14.10 11:19
  • 427
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 14.10 10:39
  • 1
Испытания бронемашины "Барыс 8х8" завершились в Казахстане
  • 14.10 10:22
  • 16630
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины