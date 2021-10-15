Войти
Интерфакс-АВН

ВВС США испытали мощную бетонобойную авиабомбу весом около 2,3 тонны

299
0
0
Сброс GBU-72 с истребителя F-15E
Сброс GBU-72 с истребителя F-15E.
Источник изображения: eglin.af.mil

Вашингтон. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle, вылетевший с авиабазы Элгин в штате Флорида, совершил испытательный сброс и поражение высокозащищенной цели на близлежащем полигоне с помощью новейшей американской бетонобойной авиабомбы GBU-72 Advanced 5K Penetrator, сообщили ВВС США.

Разрабатываемая авиабомба весом 2,3 тонны предназначена для уничтожения с помощью средних бомбардировщиков заглубленных бетонных объектов, подобных, в частности, северокорейским и иранским бункерам, в которых размещаются объекты атомной промышленности этих стран, и командных центров.

Они способны проникать в грунт на глубину до 30 метров или пробивать до 6 метров бетона.

"Сброс этой бомбы весом 5000 фунтов (более 2,3 тонн - ИФ) ознаменовал завершение серии ее испытаний", - говорится в сообщении.

Разработка этой новой управляемой авиабомбы велось с 2017 года. ВВС США планируют начать ее закупки в 2022 году. Стоимость первой партии из 125 бомб составит $36 млн. При этом планируется, что всего ВВС США получит не менее двух тыс. таких авиабомб.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
КНДР
США
Продукция
F-15
Похожие новости
19.08.2019
Хакеры взломали программный код F-15
05.03.2018
Ядерный манифест США
29.06.2016
Когда авиации США и России начнут воевать друг с другом в Сирии? (The National Interest, США)
10.02.2016
Истребитель нового поколения создается под лазерное оружие
15.01.2016
Противоядие для западных рубежей: чем РФ ответит на усиление баз НАТО в Восточной Европе
24.05.2012
Ядерное оружие: неофициальные потенциалы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.10 05:24
  • 344
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 15.10 02:18
  • 1
Стратегическое сдерживание в политике нацбезопасности РФ
  • 15.10 00:04
  • 120
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 14.10 22:23
  • 39
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 14.10 21:46
  • 20
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 14.10 21:34
  • 6
Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с космодрома Куру
  • 14.10 20:01
  • 1
Новый ПЗРК повышенной дальности начали разрабатывать в России
  • 14.10 19:21
  • 6
"Особую опасность для С-500 представляют ударные дроны"
  • 14.10 19:10
  • 1
Летчики истребителей МиГ-29К Северного флота приступили к тренировкам на наземном авиационном комплексе НИТКА
  • 14.10 17:26
  • 1
Прометей ЗРК С-500: надежный оборонный щит России
  • 14.10 15:35
  • 41
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 14.10 12:03
  • 1
Разработчик назвал сроки первого полета самолета с двигателем Aurus
  • 14.10 11:19
  • 427
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 14.10 10:39
  • 1
Испытания бронемашины "Барыс 8х8" завершились в Казахстане
  • 14.10 10:22
  • 16630
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины