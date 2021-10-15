ВВС США испытали мощную бетонобойную авиабомбу весом около 2,3 тонны

Вашингтон. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle, вылетевший с авиабазы Элгин в штате Флорида, совершил испытательный сброс и поражение высокозащищенной цели на близлежащем полигоне с помощью новейшей американской бетонобойной авиабомбы GBU-72 Advanced 5K Penetrator, сообщили ВВС США.

Разрабатываемая авиабомба весом 2,3 тонны предназначена для уничтожения с помощью средних бомбардировщиков заглубленных бетонных объектов, подобных, в частности, северокорейским и иранским бункерам, в которых размещаются объекты атомной промышленности этих стран, и командных центров.

Они способны проникать в грунт на глубину до 30 метров или пробивать до 6 метров бетона.

"Сброс этой бомбы весом 5000 фунтов (более 2,3 тонн - ИФ) ознаменовал завершение серии ее испытаний", - говорится в сообщении.

Разработка этой новой управляемой авиабомбы велось с 2017 года. ВВС США планируют начать ее закупки в 2022 году. Стоимость первой партии из 125 бомб составит $36 млн. При этом планируется, что всего ВВС США получит не менее двух тыс. таких авиабомб.