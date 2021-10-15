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Россия доставила спутники OneWeb на орбиту

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Источник изображения: Фото: ГК "Роскосмос" / РИА Новости

Спутники OneWeb, запущенные с территории России, вывели на орбиту. 36 аппаратов доставила ракета «Союз-2.1б». Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос».

«Все 36 спутников OneWeb, запущенных с космодрома Восточный, выведены на орбиту», — говорится в сообщении.

Пуск ракеты с разгонным блоком «Фрегат» и спутниками OneWeb состоялся 14 октября в 12:40 по Москве. «Роскосмос» вел трансляцию со стартовой площадки. Это пятый пуск с космодрома «Восточный» в 2021 году. В ходе прошлых запусков российские ракеты также выводили на орбиту спутники OneWeb.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала отметил, что спутники Starlink могут быть использованы в военных целях. По его мнению, аппараты компании SpaceX могут стать инструментом для управления войсками и разведки.

В сентябре сообщалось о разработке метода сборки спутника с беспроводной зарядкой модулей в космосе. Как передавал ТАСС, метод разработали в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) госкорпорации «Роскосмос».


Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Компании
SpaceX
Роскосмос
ЦНИИмаш
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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