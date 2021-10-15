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ТАСС

Более 70 самолетов Су-57 поставят в ВС России до 2027 года

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Более 70 самолетов Су-57 будут поставлены в российскую армию до 2027 года, в том числе несколько - в 2021 году, заявили в Ростехе, комментируя статью National Interest, в которой утверждается, что российский истребитель Су-57 пятого поколения вряд ли поступит на вооружение до 2027 года.

"Российские самолеты пятого поколения не дают покоя Западу. Су-57 и "Чекмейт" регулярно становятся мишенью информационных вбросов. Публикуются недостоверные факты, не имеющие никакой связи с действительностью. Самолет уже серийно производится и поставляется! До 2027 года будет поставлено более 70 самолетов, в том числе несколько - в этом году", - заявили в Ростехе.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования. К концу 2024 года ВКС РФ получат 22 Су-57, а к 2028 году их количество будет доведено до 76 единиц. Первый истребитель поступил в войска в 2020 году.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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