Киноэкипаж отснял на МКС большую часть материалов для фильма

Съемочная группа первого фильма в космосе отсняла большую часть материалов на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в четверг, 14 октября, в «Роскосмосе».

«На борту Международной космической станции продолжает свою работу 65-я длительная экспедиция. Отснята большая часть материалов будущего фильма в рамках научно-просветительского проекта «Вызов», — говорится в заявлении госкорпорации.

В «Роскосмосе» уточнили, что экипаж корабля «Союз МС-18» также продолжает активную подготовку к предстоящей посадке, которая состоится 17 октября.

Так, космонавт Олег Новицкий, а также участники космического полета режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд провели осмотр полетных скафандров «Сокол КВ-2», проверили бортовую документацию и продолжают заниматься доукладкой возвращаемых на Землю грузов.

Ранее, 9 октября, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что самочувствие киноэкипажа хорошее, а все намеченные работы по съемке фильма «Вызов» идут по плану. За несколько дней до этого врачи Центра подготовки космонавтов констатировали, что состояние находящихся на борту МКС Пересильд и Шипенко нормальное. Тогда же Рогозин опубликовал фотографию Пересильд, находящейся в состоянии невесомости.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» с Пересильд и Шипенко была запущена 5 октября. Сближение с МКС проходило по двухвитковой схеме. Командир экипажа космонавт Антон Шкаплеров перешел в режим ручной стыковки, так как автоматика дала сбой.

Как заявил Рогозин, неполадки произошли в системе стыковки «Курс». Неисправное оборудование на МКС заменят.

На орбите киноэкипаж снимет художественный фильм в космосе. Картина, получившая название «Вызов», станет совместным проектом «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Актриса и режиссер должны вернуться на Землю 17 октября вместе с Новицким на корабле «Союз МС-18».