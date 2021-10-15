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Известия.ru

Эксперт назвал смешным требование США убрать «Искандеры» из Европы

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Требование спецпредставителя президента США убрать российские ракеты из Европы, которые там якобы размещены, ничем не обосновано, сообщил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Об этом он заявил в интервью НСН.

«Смешное заявление хотя бы просто потому, что и американцы, и мы вышли из этого договора, он не существует. Главный вопрос: на каком основании он на него ссылается? Кроме того, эти ракеты не имеют отношения к ДРСМД по причине, что они оперативного радиуса действия, их дальность составляет менее 500 км», — отметил Сивков.

Вашингтон делает такие заявления для создания «морально-психологической и политической базы» для размещения в Европе своих ракет, уточнил специалист.

«Это первый шаг, затем последует масштабная кампания по обвинению России в том, что она дестабилизирует ситуацию размещением в Европе ракет «Искандер». На этом основании будет поднята истерия и заявлено, что в качестве ответа на российскую угрозу необходимо развернуть в Европе ракеты средней дальности. Потому что европейские страны сейчас не хотят размещать американские ракеты на своей территории», — резюмировал Сивков.

14 октября спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт потребовал от РФ убрать из Европы ракеты, которые там якобы размещены, назвав это нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Так Эберхардт ответил на вопрос о том, как администрация президента США Джо Байдена относится к инициативе российского лидера Владимира Путина ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.


В феврале 2019 года США обвинили Россию в невыполнении пунктов Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы, и начали процедуру выхода из договора. Москва отвергала данные обвинения и выражала готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Искандер
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
Ядерный щит
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