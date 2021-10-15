Физики рассчитали поток лунных нейтрино

Благодаря этому можно будет узнавать больше данных о космических процессах и поверхности Луны

ТАСС, 14 октября. Российские физики изучили спектры лунных нейтрино - сверхлегких фундаментальных частиц, которые возникают из-за взаимодействия космических лучей с поверхностью Луны. Благодаря этому могут появиться новые методы изучения этого спутника. Результаты работы опубликовал научный журнал Physical Review D, кратко об этом пишет пресс-служба Московского физико-технического института (МФТИ).

Нейтрино - это очень легкая элементарная частица, не имеющая электрического заряда. Она образуются во время различных радиоактивных распадов, например при бета-распаде в атомных ядрах, в ходе естественных ядерных реакций, происходящих в звездах, во время реакций в реакторах или на ускорителях и в других процессах.

"В своей работе ученые рассчитали поток низкоэнергетических нейтрино, возникающих из-за космических лучей, бомбардирующих поверхность Луны. Численное моделирование взаимодействия космических лучей с реголитом (лунным грунтом) и подсчет нейтрино, образующихся в распадах образующихся адронов, показали, что отношение лунного и атмосферного потоков нейтрино в направлении на Луну в низкоэнергетическом диапазоне (от 10 МэВ до примерно 1 ГэВ) близко к единице, однако их спектры сильно отличаются", - говорится в сообщении.

Выявленные особенности, как отмечают исследователи, могут быть использованы для поиска лунных нейтрино в будущих нейтринных экспериментах на Земле. Однако для обнаружения лунных нейтрино потребуются не просто большие, но огромные нейтринные детекторы с исключительно высоким энергетическим и угловым разрешениями.

Наблюдение лунных нейтрино, по словам авторов работы, позволит сделать Луну ближайшим астрофизическим источником, для которого работает концепция многоканальной астрономии, целью которой является получение сведений о происходящих в космосе процессах путем изучения волн, частиц и космических лучей высокой энергии, испускаемых одними и теми же внеземными источниками.

"Несмотря на схожее происхождение лунных и атмосферных нейтрино, своеобразный спектр первых, вызванный по большей части отсутствием атмосферы на Луне, делает потенциально возможным различать между собой нейтрино разного происхождения. Кроме того, при моделировании была обнаружена зависимость спектра лунных нейтрино от плотности реголита, что в дальнейшем может помочь в изучении свойств лунного грунта", - отметил один из авторов работы Сергей Демидов.