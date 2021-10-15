Российская армия получит несколько истребителей Су-57 пятого поколения до конца года

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские Вооруженные силы получат до конца этого года несколько серийных истребителей пятого поколения Су-57 и более 70 до 2027 года, сообщили РИА Новости в четверг в Ростехе.

Ранее американское издание National Interest заявило, что Су-57 вряд ли поступит на вооружение до 2027 года. По мнению журналистов издания, причиной этого станут задержки, перерасход средств и другие сложности.

"До 2027 года будет поставлено более 70 самолетов, в том числе несколько – в этом году", - заявили в этой связи в Ростехе.

В госкорпорации добавили, что российские самолеты пятого поколения не дают покоя Западу.

"Су-57 и "Чекмейт" регулярно становятся мишенью информационных вбросов. Публикуются недостоверные факты, не имеющие никакой связи с действительностью. Вот и теперь: анализируются "причины", по которым российская армия якобы никогда не получит Су-57. И это при том, что самолет уже серийно производится и поставляется!", - отметили в Ростехе.