Москалькова предложила создать единый банк данных пострадавших на территории военных конфликтов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве.

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости создать единый банк данных пострадавших на территории военных конфликтов людей.

"Нам нужно создать единый банк данных пострадавших на территории военных конфликтов. Сегодня в Аль-Холе, в палаточных городках мерзнут женщины вместе с детьми, потому что они лишены документов", - сказала Москалькова в четверг на сессии Евразийского женского форума.

"Мы будем просить "Красный крест", и пусть это будет инициатива нашего форума с тем, чтобы создать возможность для получения женщинами документов и возращения их на родину и оказания им помощи", - отметила она.

По словам Москальковой, положение резолюции Организации Объединенных Наций (ООН) 1325, содержащее призыв предотвращать нарушение прав женщин, поддерживать участие женщин в мирных переговорах и постконфликтном восстановлении, еще далеко от достижения цели.

"Свидетельства тому события в Сирии, Афганистане, Нагорном Карабахе, Донецке и Луганске", - отметила омбудсмен.