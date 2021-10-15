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Интерфакс-АВН

Москалькова предложила создать единый банк данных пострадавших на территории военных конфликтов

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости создать единый банк данных пострадавших на территории военных конфликтов людей.

"Нам нужно создать единый банк данных пострадавших на территории военных конфликтов. Сегодня в Аль-Холе, в палаточных городках мерзнут женщины вместе с детьми, потому что они лишены документов", - сказала Москалькова в четверг на сессии Евразийского женского форума.

"Мы будем просить "Красный крест", и пусть это будет инициатива нашего форума с тем, чтобы создать возможность для получения женщинами документов и возращения их на родину и оказания им помощи", - отметила она.

По словам Москальковой, положение резолюции Организации Объединенных Наций (ООН) 1325, содержащее призыв предотвращать нарушение прав женщин, поддерживать участие женщин в мирных переговорах и постконфликтном восстановлении, еще далеко от достижения цели.

"Свидетельства тому события в Сирии, Афганистане, Нагорном Карабахе, Донецке и Луганске", - отметила омбудсмен.

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Афганистан
Россия
Сирия
Компании
ООН
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