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WarSpot

GBU-72: «колоть» бункеры по-новому

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Источник изображения: warspot.ru

Американцы готовятся доставать своих врагов из-под земли. Вчера, 13 октября, пресс-служба ВВС США сообщила о том, что бомба GBU-72 Advanced 5K Penetrator прошла первое тестирование воздушным сбросом.

Испытания состоялись на полигоне Эглин — истребитель F-15E Strike Eagle совершил первый сброс бомбы GBU-72. Ранее военные испытывали этот боеприпас только подрывом боевой части.

Подрыв боевой части бетонобойной бомбы GBU-72

Источник изображения: eglin.af.mil

«Сброс 5000-фунтовой бомбы ознаменовал конец первой серии испытаний. Она включала в себя лётное тестирование, а также проверку модифицированных хвостовых направляющих, используемых ранее на боеприпасах 2000-фунтового класса», — сообщили в пресс-службе ВВС США.

Сброс GBU-72 с истребителя F-15E

Источник изображения: eglin.af.mil

Бомба GBU-72 дополнит в арсенале ВВС США противобункерные боеприпасы GBU-28, GBU-37 и GBU-57. По неофициальным данным, GBU-72 заменит GBU-28 на вооружении истребительной авиации. Эти бомбы разработаны в 90-е годы и способны проникать в грунт на глубину до 30 м или пробивать до 6 м бетона. Практический опыт военных операций в Ираке в начале 2000-х годов показал их недостаточную проникающую и разрушительную способность при уничтожении некоторых особо укреплённых объектов.

F-117 наносит удар бункерной бомбой GBU-28

Источник изображения: supercoolpics.com

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
США
Продукция
F-117
F-15
GBU-57
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