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Военно-промышленный курьер

Российские ракеты 9М729 довели американцев до истерики

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Источник изображения: vpk-news.ru

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт потребовала от России немедленно убрать развёрнутые российскими военными ракеты 9М729.

Эти ракеты в США считают наиболее опасными для своих военных и союзников на территории Европы, вероятно, подразумевая географическую область, так как, по мнению Вашингтона, их дальность и поражающие возможности выходят за рамки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Отвечая на вопросы журналистов, Эберхардт заявил, что возобновление переговоров между Вашингтоном и Москвой о введении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе не имеет под собой никакого смысла, так как российская сторона якобы развернула на территории Европы свои ракеты 9М729, из-за которых и было прекращено действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

«Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты, так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты», - заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт.

Следует отметить, что каких-либо доказательств американская сторона о развёртывании российских ракет в Европе не представила, при этом, ранее российская сторона продемонстрировала эту ракету, доказав тем самым, что её возможности не нарушают ДРСМД, говорит Авиа.про.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Проекты
РСМД
Ядерный щит
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