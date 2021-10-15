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Российская газета

Стали известны технические характеристики бронеразведчика ПРП-5

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Источник изображения: youtube.com

Стали известны некоторые технические характеристики российского подвижного разведывательного пункта ПРП-5, выполненного на базе серийного отечественного бронетранспортера БТР-82А.

Эта машина демонстрировалась в начале октября текущего года на проходившей в подмосковном парке "Патриот" выставке, посвященной Дню сухопутных войск.

Впервые ее открыто показали в июне 2020 года в Туле на военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тогда наряду с техникой российской армии в торжественном мероприятии была задействована продукция местных оборонных предприятий, в частности того, где и был создан бронированный разведчик нового поколения.

В сопроводительных материалах сообщается, что ПРП-5 предназначена для ведения разведки, корректировки огня. Ее масса достигает 15500 кг. Броня выдерживает попадание 12,7-мм боеприпасов в лобовой проекции, борт и корма держат 7,62-мм пули.

Длина - 7600 мм, ширина - 2993 мм, высота - 2450 мм.

Мощность двигателя - 300 л.с. Максимальная скорость движения по шоссе - 100 км/ч. Скорость при преодолении водных преград на плаву - 10 км/ч. Запас хода по шоссе - 800 км. В качестве основного вооружения применен 12,7-мм пулемет.

9 мая 2021 в Параде Победы в Туле принимал участие подвижный разведывательный пункт с аналогичным модулем уже на шасси боевой машины пехоты БМП-3




Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
БТР-82
БТР-82А
Проекты
2020-й год
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