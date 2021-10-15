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ТАСС

До конца года ожидаются пуски российских ракет с Байконура, Плесецка и Куру

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Старт РН "Союз" со стартового комплекса космодрома Куру
Старт РН "Союз" со стартового комплекса космодрома Куру.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Пусков российских ракет с космодрома Восточный в 2021 году больше не ожидается

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Пусков российских ракет с космодрома Восточный в текущем году больше не ожидается. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг.

"Этим пуском (ракеты-носителя "Союз-2.1б" - прим. ТАСС) мы завершили серию стартов с Восточного в этом году. Но работы до конца декабря еще очень много: с Байконура, Плесецка и Куру", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ракета "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный в 12:40 мск в четверг. Спутники будут отделяться от разгонного блока в несколько этапов. В результате число космических аппаратов британской компании на орбите увеличится до 358.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля 2021 года, с Байконура - 22 августа и 14 сентября 2021 года.

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2020-й год
Байконур
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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