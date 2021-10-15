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ТАСС

Ученые в России разработали аэроплатформу для исследований стратосферы

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Стратосфера. Архивное фото
Стратосфера. Земля. Архивное фото.
Источник изображения: © Fotolia / studio023

Аэроплатформа способна подниматься на высоту 20-40 км и двигаться по заданному маршруту в течение нескольких месяцев

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Специалисты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР, Томск) разработали новый вид высотного аэростата, который способен сократить затраты на научные исследования в стратосфере. Об этом сообщила в четверг пресс-служба вуза.

Аэроплатформа, разработанная командой студенческого бизнес-инкубатора ТУСУР под научным руководством заведующего лабораторией НИИ радиотехнических систем вуза Федора Захарова, способна подниматься на высоту 20-40 км и двигаться по заданному маршруту в течение нескольких месяцев, чего лишены предыдущие поколения платформ.

"Его особенность в передовой технологии изменения плавучести аэростата за счет сжатия воздуха в одной из оболочек (аэробалласт). Это решение позволяет контролируемо менять высоту аппарата без сброса балласта и стравливания гелия <…>, тем самым выбирая проходящий воздушный поток. Это позволяет новому аэростату двигаться по заданному маршруту, в отличие от традиционных стратостатов нулевого давления, которые летят туда, куда несет их ветер, не имея возможности изменить направление", - приводит пресс-служба вуза слова соавтора разработки, студента ТУСУР Никиты Чебана.

Разработчики смогли увеличить длительность полета аппарата с 1-2 недель до нескольких месяцев за счет новых материалов оболочки. Такая высотная аэроплатформа может использоваться для изучения серебристых облаков, магнитосферы Земли, наблюдения за климатическими изменениями (сбор информации об углероде и озоне в слоях атмосферы), организации сотовой связи в отдаленных районах и ряда других задач.

"Если учесть, что условия в стратосфере очень схожи с орбитальными <…>, то такой полет аналогичен спутнику на околоземной орбите. При этом стоимость вывода высотного аэростата в 100, а то и в 1 000 раз дешевле, чем вывод спутника на околоземную орбиту. Это делает проведение космических исследований доступнее для научных коллективов", - также отметил Чебан.

Авторы в 2022 году планируют запустить с помощью аэроплатформы 14 малых спутников для исследований, которые проводят ученые из Краснодарского края. Она также будет использована для тестирования космических систем связи спутника, которые разрабатывает НИИ радиотехнических систем ТУСУР, отметили в пресс-службе университета. Проект авторов поддержан грантом Фонда содействия инновациям.

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Россия
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