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ТАСС

Корабли и суда Северного флота завершили выполнение задач десятого арктического похода

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БПК "Североморск"
БПК "Североморск".
Источник изображения: БПК "Североморск"Фото с сайта Минобороны РФ

Церемония приветствия и награждения участников похода состоится в пятницу, 15 октября

МУРМАНСК, 14 октября. /ТАСС/. Корабли и суда арктической группировки Северного флота выполнили все задачи десятого похода по морям Северного Ледовитого океана и возвращаются в главную базу флота Североморск. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе флота.

"Корабли и суда арктической группировки БПК [большой противолодочный корабль] "Североморск", БДК [большой десантный корабль] "Георгий Победоносец", СБС [спасательное буксирное судно] "Памир" и БМТН [большой морской танкер] "Сергей Осипов" завершили выполнение задач десятого похода по морям Северного Ледовитого океана", - говорится в сообщении.

Как отмечается, встреча боевых кораблей и торжественная церемония приветствия и награждения участников юбилейного арктического похода под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева состоится в пятницу, 15 октября.

Арктический поход группировки кораблей и судов Северного флота начался 10 августа с выходом из Североморска. За два месяца корабли и суда обеспечения прошли 12 тыс. морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карского морей, в море Лаптевых, а также в порту Дудинка (полуостров Таймыр) и в районе якутского поселка Тикси.

Североморцы действовали в сложной ледовой обстановке в районе островов архипелагов Земля Франца-Иосифа, Новая и Северная Земля. Самостоятельно без ледокольной проводки прошли пролив Вилькицкого, разделяющий Карское море и море Лаптевых.

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
БДК 775
Военные учения
пр. 1155
СФ
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