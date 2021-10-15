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ТАСС

Российские "Панцири" на учениях заступили на дежурство в системе ПВО Белграда

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

По данным Минобороны, в рамках совместных учений на авиабазе Батайница сформирована совместная российско-сербская смешанная группировка ПВО

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь" на учениях заступили на боевое дежурство в системе ПВО Белграда. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"В Республике Сербия в рамках сербско-российских учений по ПВО "Славянский щит - 2021" расчеты ЗРПК "Панцирь-С" Воздушно-космических сил России заступили на боевое дежурство", - уточнили в ведомстве.

По данным министерства, в рамках совместных учений на авиабазе Батайница сформирована совместная российско-сербская смешанная группировка ПВО. Подразделения совместной группировки заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Белграда, авиабазы Батайница и центрального промышленного района Сербии.

В совместных учениях принимают участие подразделения, оснащенные ЗРПК "Панцирь-С" ВКС России и ВВС и войск ПВО Сербии, а также сербское зенитное ракетное соединение, оснащенное комплексами "Нева-М1Т".

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