Российские "Панцири" на учениях заступили на дежурство в системе ПВО Белграда

По данным Минобороны, в рамках совместных учений на авиабазе Батайница сформирована совместная российско-сербская смешанная группировка ПВО

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь" на учениях заступили на боевое дежурство в системе ПВО Белграда. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"В Республике Сербия в рамках сербско-российских учений по ПВО "Славянский щит - 2021" расчеты ЗРПК "Панцирь-С" Воздушно-космических сил России заступили на боевое дежурство", - уточнили в ведомстве.

По данным министерства, в рамках совместных учений на авиабазе Батайница сформирована совместная российско-сербская смешанная группировка ПВО. Подразделения совместной группировки заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Белграда, авиабазы Батайница и центрального промышленного района Сербии.

В совместных учениях принимают участие подразделения, оснащенные ЗРПК "Панцирь-С" ВКС России и ВВС и войск ПВО Сербии, а также сербское зенитное ракетное соединение, оснащенное комплексами "Нева-М1Т".