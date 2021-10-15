Планы субсидирования гражданского авиастроения в России

Как сообщила газета "Ведомости" в материале Анастасии Львовой "До 2024 года на российские самолеты надо найти до 600 млрд рублей. Источником средств станут федеральный бюджет, ФНБ и "Ростех", правительство России до 1 декабря должно подготовить план мероприятий по проектам гражданского авиапрома до 2030 года, как следует из поручений президента России Владимира Путина, утвержденных 30 сентября (документ есть у "Ведомостей"). Поручения даны по итогам совещания, состоявшегося на авиасалоне МАКС-2021 еще в июле. Мероприятия плана будут утверждены в рамках нового федерального проекта.

Cтроящиеся самолеты Superjet 100 в цеху Филиала ПАО "Корпорация "Иркут" "Региональные самолеты" в Комсомольске-на-Амуре (в составе ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"), 17.06.2021 (с) пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Источник "Ведомостей" в госструктурах подтвердил подлинность документа. Представитель "Ростеха" (входящая в госкорпорацию Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) разрабатывает и производит основные гражданские самолеты в РФ) не стал комментировать документ, но сообщил, что правительству действительно даны поручения, "направленные на поддержку гражданского авиастроения и спроса на воздушные суда отечественного производства". В пресс-службе правительства отказались комментировать документ.

План по разработке и продвижению российских самолетов (Superjet, МС-21, Ил-114, "Байкал") должен предусматривать снижение уровня зависимости от импортных комплектующих. Также правительство должно обеспечить платежеспособный спрос на авиатехнику в России и за рубежом, следует из документа. "[Предусмотреть] заключение контрактов в 2021-2022 гг. на российскую технику <...> обеспечив размер лизингового платежа и ставок поддержания летной годности на суда не выше, чем у иностранных аналогов", - цитируется в документе поручение Путина.

"Лизинговый платеж на SSJ100 в таком случае должен быть на уровне до $180 000 в месяц (желательно в рублях), по МС-21 - до $300 000 в месяц", - считает аналитик "ВТБ капитала" Елена Сахнова. "По рынку, без субсидий, платеж по договору финансового лизинга на МС-21 составил бы примерно $475 000 в месяц, если самолет будет стоить $50 млн", - говорит ведущий эксперт Центра инфраструктурных проектов ВШЭ Андрей Крамаренко.

Согласно поручениям, "Ростех" должен обеспечить мощности по выпуску МС-21 в объеме не менее 26 шт. в 2025 г., не менее 50 шт. - в 2026 г., не менее 72 шт. - в 2027-м и последующие годы, говорится в документе. Мощности по выпуску SSJ100 должны быть не менее 20 шт. в 2023 г., по Ил-114-300 - не менее 12 шт. в 2025 г., по "Байкалу" - 30 шт. в 2025 г. Президент также поручил уложиться в сроки сертификации этих самолетов: МС-21 с иностранным двигателем должен получить российский сертификат типа до конца 2021 г., с российским ПД-14 - не позднее декабря 2022 г. Ил-114 должен получить сертификацию не позднее марта 2023 г., "Байкал" (ЛМС-901) с иностранным двигателем - до декабря 2022 г., с российским - через год. Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что с российским двигателем МС-21 будет сертифицирован в 2023 г.

Поставки SSJ100 стартовали в 2011 г., в прошлом году ОАК поставила в компании 12 самолетов этого типа, в 2019 г. - восемь (тогда поставки упали до минимальных значений). Ранее поставки доходили до 30 шт. в год (в 2017 г.). Всего российские авиакомпании эксплуатируют более 100 SSJ100, остальные упомянутые в поручениях модели пока на рынок не выведены.

Также правительству поручено предусмотреть создание системы послепродажного обслуживания российских самолетов, обеспечить их эксплуатационную надежность и исправность (не ниже 75%), наращивать экспорт самолетов (без конкретных сроков). План также должен предусматривать компенсации в случае роста стоимости самолетов из-за замены иностранных комплектующих российскими, а также постепенное снижение с 2025 г. себестоимости судов и стоимости их обслуживания при увеличении объемов выпуска.

На цели плана будет направлено до 318 млрд руб., следует из документа. Из них 80 млрд руб. "Ростех" получит от РФ в виде имущественного взноса для направления в ОАК. Еще 238 млрд руб. до 2024 г. должно прийти из федерального бюджета и за счет выпуска "Ростехом" займов или облигаций с субсидированием части купонного дохода и/или процентной ставки. Госкорпорация из этой суммы должна обеспечить не менее половины, т. е. от 119 млрд руб. Кроме того, на продвижение уже собранных самолетов будет выделено из ФНБ в 2022-2024 гг. до 279 млрд руб. под 1,5% годовых на 20 лет.

Представитель Минпромторга сообщил "Ведомостям", что все дополнительные бюджетные ассигнования, запрошенные министерством, уже одобрены и включены в бюджет на 2021 г. и в проект бюджета на 2022- 2024 гг., а вопрос выделения средств из ФНБ прорабатывается с Минэкономразвития и Минфином.

Эти инициативы далеко не новы, указывают эксперты авиарынка, отмечая, что в сбалансированности программы возникают сомнения. Директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев говорит, что программу производства МС-21 логичнее было бы сократить по объему с 72 до 48-54 шт. в год. "Опыт прошлого десятилетия показывает, что среднегодовой темп поставок среднемагистральных узкофюзеляжных Boeing 737 и Airbus A320/A321 составлял 50-60 шт. При этом у российских эксплуатантов уже законтрактованы новые самолеты Airbus, поэтому часть будущего спроса все равно останется за иностранцами", - говорит Пантелеев. Выпуск "Байкалов" также нужно сократить, а вот 20 SSJ100 и 12 Ил-114 произвести реально, добавляет он. Сахнова из "ВТБ капитала" считает, напротив, что под заявленные объемы производства SSJ100 и МС-21 уже существуют заказы.

Комментируя планы по экспорту российских самолетов, Пантелеев замечает, что для начала важно завоевать авторитет продукта за рубежом, "а на это могут уйти годы". В 2019 г. два последних эксплуатанта SSJ100 за рубежом - ирландская Cityjet и мексиканская Interjet - отказались от этих самолетов. Сахнова более оптимистична. "Если создать станции техобслуживания и склады запасных частей, то нарастить экспорт реально. С продвижением сразу двух моделей - и МС-21, и SSJ100 - будет проще, ведь очень дорого создавать склады только для одного типа самолета", - говорит она.

Вопросы вызывает и заявленный уровень исправности парка в 75% - он очень заниженный, говорит источник "Ведомостей" в авиакомпании - эксплуатанте SSJ100. Уровень исправности в 60-70% у "Суперджета" был примерно в 2018 г., с тех пор он вырос до 90%, говорит собеседник. Сахнова из "ВТБ капитала" утверждает, что в среднем от половины до двух третей парка SSJ100 сегодня может быть неисправно, но точной статистики нет.