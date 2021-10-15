Российским патронам заблокирован доступ на рынок США

Как сообщило агентство РБК в материале Инны Сидорковой и Ивана Ткачёва "Россия столкнулась с риском потери крупнейшего рынка сбыта патронов. Поставку российской продукции ограничили "химические" санкции США" , новые санкции США значительно ограничили возможности по поставке российских патронов на американский рынок. Сейчас Россия - главный поставщик пуль в США. Предприятиям понадобится господдержка, считают в отрасли. Российские производители патронов для гражданского оружия могут значительно сократить свое присутствие на крупнейшем для себя экспортном рынке - американском. Причина - дополнительные санкции США из-за обвинений в адрес России в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Образец патронной продукции АО "Новосибирский патронный завод" под брендом Sibfire для американского рынка (с) m-f.ru

Власти США еще 20 августа объявили о введении в отношении России второго раунда санкций по американскому Закону о контроле за химическим и биологическим оружием (CBW Act). Эти санкции вступили в силу 7 сентября. Они ограничивают "постоянный импорт" в США стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России через отказ в предоставлении американским импортерам новых лицензий на ввоз этой продукции.

Санкции формально действуют год, но фактически это может быть гораздо дольше - для их отмены президент США должен заверить конгресс в том, что Россия отказалась от использования химоружия и возместит ущерб Навальному.

Сколько патронов Россия продает в США

Ежегодные поставки патронов (снаряженных пулями) российских производителей в Соединенные Штаты превышают $100 млн (эквивалентно более 7,2 млрд руб.), следует из публичной базы данных Бюро переписи населения США (является аналогом Росстата). В августе импорт российских патронов подскочил почти до $28 млн - по сравнению с менее $0,7 млн месяцем ранее, следует из недавнего обновления американской статистики. Соответствующая российская статистика носит закрытый характер.

Ввоз патронов из России в США за восемь месяцев текущего года достиг $114 млн - почти как за весь прошлый год (около $118 млн), следует из таможенных данных США. Среднегодовой показатель за десять последних полных лет - $102 млн. На долю России приходится более 21% совокупного импорта оружейных патронов в Соединенные Штаты за 2020 год, это первое место среди поставщиков (на втором месте - Южная Корея с показателем вдвое меньше, на третьем - Чехия).

Российские патроны обеспечивают порядка 4% всего американского рынка огнестрельных боеприпасов с учетом собственного производства США (около 9,7 млрд патронов), говорил в сентябре профильному сайту The Firearms Blog экономист отраслевой консалтинговой компании Small Arms Analytics & Forecasting Юрген Брауэр. По данным компании, в 2020 году импортеры США завезли более 765 млн патронов из России (общий импорт из всех стран составил около 3,5 млрд патронов).

В начале 2000-х годов 70-80% произведенных в России патронов поставлялись на экспорт, напомнил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. По его словам, львиная доля этого экспорта уходила на американский рынок. "Нельзя сказать, что ситуация сильно изменилась к 2021 году. Практически все российские производители патронов живут экспортом. В США самый большой рынок патронов в мире. Там распространено индивидуальное владение оружием, много стрелковых клубов, развита стрелковая культура", - отметил эксперт.

Как устроены эти санкции

Одномоментно поставки российских патронов в США из-за санкций не остановятся. Введенные ограничения сформулированы следующим образом: "Новые или уже поданные, но еще не одобренные заявки на разрешение импорта огнестрельного оружия или боеприпасов к нему из России <...> будут отклоняться".

При этом у американских импортеров была теоретическая возможность успеть оформить свежие разрешения на импорт в промежуток между объявлением санкций и их введением в действие, хотя обычно обработка заявки от импортера занимает от четырех до шести недель (по информации Погранично-таможенной службы США).

Лицензиями на ввоз в США стрелкового оружия и патронов для гражданского использования (импорт такой продукции для военных целей в общем виде запрещен американским законодательством) ведает Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF) при Министерстве юстиции США. Соответственно, импорт по уже выданным разрешениям (которые по закону действуют два года) может продолжаться. Поэтому, если американская компания, например, получила разрешение на импорт определенного количества российских патронов в июле 2021 года, ввоз этого количества может продолжаться до середины 2023 года.

Как объясняет The Firearms Blog, импортер, чтобы получить разрешение ATF, заполняет так называемую форму-6, в которой, помимо прочего, декларирует количество товара, которое планирует ввезти (например, 20 млн патронов из России калибра 7,62 мм производства определенного патронного завода). Если форма одобряется, эти 20 млн патронов могут быть ввезены сколь угодно партиями, и каждая из них декларируется на американской таможне через форму-6A (которая не нуждается в одобрении). Как утверждает The Firearms Blog, импортеры США с одобренными до 7 сентября формами-6 могут продолжать ввозить российские патроны в пределах оставшихся объемов и сроков, предусмотренных разрешением. Оценить, сколько еще осталось ввезти российских патронов в США и до какого срока, из публичных источников нельзя.

На то, что поставки российских патронов продолжаются в рамках существующих импортных разрешений, косвенно указывают данные таможенной базы ImportGenius: там, например, есть информация о прибытии партий Барнаульского патронного завода и Новосибирского патронного завода в адрес американских импортеров 15 сентября, то есть после срока вступления санкций в силу.

Нужна ли российским производителям патронов господдержка

США с 2014 года ввели санкции в отношении многих российских оборонно-промышленных компаний - например, против концерна "Калашников". Но большинство патронных заводов остались вне ограничений. Только группа Тульского патронного завода (ТПЗ) в 2018 году пострадала от финансовых ограничений США: ее тогдашний бенефициар Игорь Ротенберг попал в санкционный список Минфина США, и платежи от американских заказчиков, причитающиеся ТПЗ, оказались заблокированы по "правилу 50%" (об этом сообщалось в отчетности завода, сам он в санкционный список США не попал). В 2019 году Ротенберг вышел из капитала ТПЗ, и санкции в отношении компании по правилу должны были перестать действовать. Однако неясно, как воспринимают ТПЗ комплаенс-отделы его потенциальных контрагентов: по состоянию на конец 2020 года средства завода в США не были разблокированы, а текущие бенефициары ТПЗ не раскрываются.

Из-за санкций отечественные производители стрелкового оружия и патронов теряют около 10 млрд руб. выручки в год, говорил в 2019-м занимавший должность индустриального директора кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

Барнаульский патронный завод в числе своих партнеров указывает такие американские компании, как DKG Trading, Academy Ltd., Sporting Supplies International и MKS Supply. Владелец последней Чарлз Браун сказал 21 августа отраслевому порталу Guns & Ammo, что у его компании одобрен импорт нескольких миллионов барнаульских патронов, но эти поставки "истекут очень быстро". По его мнению, санкции могут усугубить уже имеющийся дефицит патронов в США и привести к росту розничных цен на них. РБК направил запросы представителям нескольких американских импортеров.

У некоторых производителей патронов контракты с покупателями могут действовать как минимум до конца 2021 года, отметил в беседе с РБК исполнительный директор Союза оружейников России Владимир Жихарев. Поэтому главный вопрос сейчас - смогут ли предприятия довести до конца действующие контракты, сказал он. Это, в свою очередь, зависит от американских импортеров - успели ли они получить разрешение на ввоз боеприпасов до вступления в силу этих санкций. В каждом конкретном случае ситуация разная, говорит собеседник РБК. Контрактные объемы/сроки поставок и разрешения на импорт в общем случае не обязаны совпадать (например, контракт в теории может действовать до 2025 года, а разрешение на импорт - только до 2022-го).

"Если американский импортер получил разрешение на ввоз на весь контракт, российское предприятие поставит весь контракт. Если получено разрешение всего на один патрон, то импортер и получит один патрон", - объяснил Жихарев. Существенная часть патронов российского производства ориентирована на экспорт, отметил Жихарев, но, по его словам, конкретную долю назвать сложно. По данным отчетности Тульского патронного завода за 2020 год, в его продажах 46% приходится на экспорт (финансовые отчеты других патронных заводов в открытом доступе обнаружить не удалось).

"Эта продукция очень специфическая. При этом мы знаем, что производители оружия с 2014 года под санкциями и смогли найти новые рынки сбыта. С патронами найти свою нишу будет несколько сложнее. Но, уверен, это тоже вопрос времени и господдержки, в которой производители патронов нуждаются в связи с новыми санкциями", - заключил Жихарев.

С августа организована работа с предприятиями отрасли по выработке комплекса мер как регуляторного, так и финансового характера, сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга. Эти меры направлены на компенсацию снижения спроса и обеспечение устойчивой работы патронной отрасли, отметили в министерстве. "Определены основные направления работы, по ним разрабатываются соответствующие планы мероприятий и предложения по поддержке со стороны государства", - сообщили в пресс-службе Минпромторга, не уточнив, как именно может быть реализована помощь.

Какие формы госпомощи возможны

"Возможность оказания господдержки [патронной отрасли] есть, и, скорее всего, она будет предоставлена. Другое дело, что эта господдержка не распространится на всех производителей", - считает независимый экономист Владимир Тихомиров. По его мнению, в результате американских санкций возможна консолидация отрасли (объединение игроков) и, соответственно, сокращение совокупного производства. Господдержка может принять форму низкопроцентных кредитов, увеличения гособоронзаказа в части патронов или прямого субсидирования предприятий.

ТПЗ отмечает в своей отчетности за 2020 год, что в случае запрета на поставку продукции в стране-импортере компания будет искать дополнительные заказы на внутреннем рынке, в том числе за счет освоения новых изделий, но также "привлекать к решению проблемы федеральные власти".

По данным Small Arms Analytics & Forecasting, ежегодно продажи патронов в США составляют около 12 млрд единиц. Такого спроса нет нигде, российским производителям просто некуда перенаправить поток, подчеркивает Мураховский.

"Гособоронзаказ не сможет перекрыть эти потери, потому что обычно, когда мы говорим про ГОЗ, то имеем в виду обновление запасов, а не какие-то крупные [дополнительные] поставки", - пояснил он. Официальная информация про внутренний рынок патронов в России отсутствует (например, Росстат не публикует данные об объемах производства оружейных патронов).

Ждать пересмотра санкций не приходится, убежден эксперт, а российскую долю на американском рынке с большой вероятностью захватят другие поставщики. "Какую-то долю займут и балканские заводы, у которых когда-то была советская лицензия на производство боеприпасов, лицензии давно истекли, но, несмотря на это, заводы продолжают производство", - заключил Мураховский.

Гендиректор Новосибирского патронного завода Святослав Добрынин сказал РБК, что "по этому вопросу мы прессе ничего не комментируем". Амурский патронный завод "Вымпел", а также Барнаульский, Тульский и Климовский патронные заводы не ответили на запрос РБК. Без ответа оставили запросы и американские импортеры российских патронов.

РБК направил запросы в правительство и Минобороны.

Дефицит патронов

Пандемия коронавируса и рекордные продажи патронов в США уже привели к дефициту на рынке. По сообщениям американских СМИ, на фоне коронавирусной паники люди выстраивались в очередь, чтобы купить оружие и патроны. Вместе с ростом продаж выросла и цена. В июле этого года директор по связям с общественностью Национального фонда стрелкового спорта США Марк Олива заявил, что приток новых покупателей за последние полтора года привел к пустым полкам и высоким ценам. "Раньше патрон калибра 5,56 мм для штурмовой винтовки AR-15 стоил около 33 центов, теперь его цена близка к доллару. Так что боеприпасы стали намного дороже, а найти их гораздо сложнее", - констатировал он.