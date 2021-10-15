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Интерфакс-АВН

Российские комплексы "Панцирь" на учении в Сербии обеспечили противовоздушную оборону Белграда

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Российские военные поставили на дежурство под Белградом комплексы противовоздушной обороны (ПВО) "Панцирь-С", которые были переброшены самолетами в Сербию на совместные учения, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"В рамках совместного учения на авиабазе "Батайница" сформирована совместная российско-сербская смешанная группировка ПВО. Подразделения совместной группировки заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне г. Белград, авиабазы "Батайница" и центрального промышленного района Сербии", - говорится в сообщении.

В маневрах принимают российские и сербские подразделения, оснащенные зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С", а также сербское зенитное ракетное подразделение, оснащенное комплексами "Нева-М1Т", сообщили военные.

"В ходе несения боевого дежурства совместной группировкой ПВО будут отработаны практические действия расчетов по отражению массированных авиационных ударов воздушного противника в сложной помеховой обстановке", - говорится в сообщении Минобороны.

В Сербии в четверг начались учения "Славянский щит - 2021", на которые Россия перебросила военно-транспортными самолетами батарею комплексов ПВО ближнего действия "Панцирь-С".

9 апреля командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны, заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ Юрий Грехов сказал про эти маневры: "Особенностями учения являются переброска подразделений ПВО на территорию другого государства и развёртывание в новом позиционном районе совместной группировки войск и сил противовоздушной обороны для прикрытия от ударов воздушного противника важнейших объектов".

Как сообщалось, в настоящее время в Сербии также проходит совместное с Россией летно-тактическое учение "БАРС-2021". В маневрах участвуют совместные экипажи России и Сербии на самолетах МиГ-29, вертолетах Ми-8 и Ми-35.

Россия уже перебрасывала системы ПВО на учения в Сербию. 24 октября 2019 года Минобороны РФ сообщало, что дивизион систем ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и батарея комплексов ПВО ближнего действия "Панцирь-С" были направлены военно-транспортной авиацией в Сербию на маневры. Дивизион С-400 и батарея "Панцирь-С" тогда впервые приняли участие в учениях за рубежом.

5 ноября 2019 года военные сообщили о возвращении в Россию комплексов С-400 и "Панцирь-С" из Сербии.

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