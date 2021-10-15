Секрет долголетия: как Индонезия продлевает жизнь танкам ПТ-76

Бронированный долгожитель ПТ-76 продолжает свою службу в сухопутных войсках и морской пехоте Индонезии. Первая партия советских легких танков была поставлена вооруженным силам государства в 1962 году. По разным данным, всего получено менее сотни таких машин.

До наших дней сохранились полтора десятка в сухопутных войсках и пятьдесят пять - в Корпусе морской пехоты ВМС.

Судя по достаточно часто появляющимся в Сети фотографиям, "семьдесят шестые" экипажи продолжают поддерживать в состоянии боевой готовности. Можно заметить, что на крыше башни с левой стороны установлен новый прицел, имеющий лазерный дальномер и пассивный ночной канал.

Старая нарезная 76-мм пушка Д-56Т заменена на более современное 90-мм орудие Cockerill Mk.III A-2 бельгийского производства. Дальность прямого выстрела у него - 2200 метров. Максимальная дистанция поражаемых целей может достигать 6000 метров. Боекомплект уменьшился с 40 до 36 снарядов. Пулемет заменен на 7,62-мм FN GPMG бельгийского производства.

Вместо 240-сильного В-6 применен американский двухтактный DDA V-92 T Turbo Charge мощностью 290 л.с. В результате скорость по шоссе с 44 км/ч возросла до 58 км/ч, а на грунтовых дорогах - с 25 до 35 км/ч.

В минувшем году стало известно о возможной новой модернизации, к которой должны были подключиться украинские специалисты. Например, предполагается установка автомата заряжания 90-мм орудия, применение запускаемых через ствол противотанковых управляемых ракет. Характеристики подвижности улучшит двигатель мощностью 400 л.с. Также сообщалось об установке комплекса активной защиты "Заслон-Л". Правда, до сих нет информации о начале каких-то конкретных работ в этом направлении.

Алексей Моисеев