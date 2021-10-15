SPUR: робот, предсказанный «Чёрным зеркалом»

Четвероногие дроны могут потеснить снайперов на поле боя. Вчера, 13 октября, компании Ghost Robotics и SWORD Defense Systems представили на выставке Ассоциации армии США (AUSA 2021) совместную разработку — систему снайперского огня для робота Vision-60.

Разработка получила название «Беспилотная винтовка специального назначения» (Special Purpose Unmanned Rifle, SPUR) и выполнена в виде съёмного модуля, который крепится на спину робособаки Vision-60.

Робособака Vision-60 с установкой SPUR Источник изображения: sworddefense.com

Установка SPUR представляет собой компьютеризированную систему, объединяющую тепловизионный прицел и высокоточную винтовку. Последняя может иметь калибр 6.5 Creedmoor или 7,62×51, обеспечивая дальность прицельной стрельбы на расстоянии до 1200 м.

Установка SPUR Источник изображения: sworddefense.com

На AUSA 2021 компания Ghost Robotics также показала своего четвероногого робота Vision-60 с установкой для квадрокоптера Indago от Lockheed Martin. Этот разведывательный дрон должен существенно упростить работу разведчиков, а также улучшить ситуационную осведомлённость для солдат.