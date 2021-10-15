«Свалить с больной на здоровую». В Москве удивились требованию из Вашингтона

В Госдуме и Совфеде ответили спецпредставителю США одним крылатым выражением

Россия должна убрать из Европы запрещенные ДРСМД ракеты, заявил спецпредставитель президента США Джеффри Эберхардт. По его словам, Москва нарушила договор. Однако Кремль отрицает эти обвинения, а в Госдуме и Совфеде называют слова американского чиновника «попыткой свалить с больной головы на здоровую».

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал голословным заявление США о якобы размещении Россией ракет в Европе.

По его словам, это «попытка свалить с больной головы на здоровую». Парламентарий подчеркнул, что подобные вопросы необходимо обговаривать на экспертных консультациях, а не через «мегафонную дипломатию», особенно в том случае, «когда у нее от дипломатии только мегафон».

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин также заявил, что США пытаются «свалить с больной головы на здоровую», его цитирует Дума ТВ.

«Вызывают недоумение действия США по данному вопросу. Нужно напомнить историю [вопроса] - в 2019 году Штаты вышли из договора РСМД, и он прекратил свое существование. Вместе с тем, понимая необходимость обеспечения безопасности, Путин в одностороннем порядке предложил не размещать ракеты средней и меньшей дальности в странах Европы… И обеспечить контроль со стороны заинтересованных стран», - сказал парламентарий.

Швыткин добавил, что «к превеликому сожалению», сейчас США ищут повод для того, чтобы уйти от реализации данного вопроса. Действия Соединенных Штатов, по его мнению, направлены на эскалацию напряженности «в целом в Европе». Заложниками же стали народы тех стран Европы, где размещаются ракеты, добавил он.

«Наши двери открыты - но учитывая встречные шаги со стороны стран Европы», - отметил депутат готовность РФ к диалогу по вопросу «нового ДРСМД».

Джеффри Эберхардт ранее заявил, что Россия должна убрать из Европы ракеты, запрещенные по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соглашение прекратило действовать 2 августа 2019 года.

«Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты», - заявил американский дипломат.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан президентом США Рональдом Рейганом и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым в Вашингтоне в 1987 году. Пресса СССР называла договор «первым шагом к безъядерному миру».

Этот документ запретил использование и создание ракет малой (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности действия, которые могли быть размещены на суше. К середине лета 1991 года советская сторона ликвидировала около 2 тыс. ракет, а американцы уничтожили 846 ракет. Впоследствии процесс разоружения продолжился под контролем военно-экспертных комиссий двух держав.

1 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон «приостанавливает» выполнение обязательств в рамках ДРСМД. Спустя полгода Соединенные Штаты вышли из Договора, потому что его якобы нарушает Россия. В ответ на это 2 февраля Владимир Путин заявил, что Москва также приостанавливает свое участие в ДРСМД.

Сейчас Россия призывает страны НАТО откликнуться на призыв Москвы и ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Об этом в ходе заседания первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения (8 октября) заявил и. о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

Петр Николаев