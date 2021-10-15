Минобороны Индии провело реструктуризацию государственного управления оружейных заводов OFB

ЦАМТО, 14 октября. Индийское правительство учредило семь госкомпаний в сфере ОПК, в юрисдикцию которых перешло 41 оборонное предприятие, которые ранее находились в ведении государственного управления оружейных заводов OFB (Ordnance Factory Board).

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на уведомление Министерства обороны Индии, вновь образованные государственные компании получили в управление заводы OFB с 1 октября.

По данным Минобороны, совокупный уставный капитал семи компаний составляет 912 млрд. индийских рупий (12,4 млрд. долл.), а чистые активы – около 793 млрд. рупий. Эта реформа увеличила количество оборонных предприятий государственного сектора (DPSU) Индии до 16. При этом с 1 октября OFB прекратило свое существование как юридическое лицо.

Как отмечается, реструктуризация сосредоточена на семи сегментах, находившихся в компетенции OFB: боеприпасы и взрывчатые вещества; автомобильная техника; стрелковое вооружение и снаряжение; вспомогательные продукты; оптоэлектроника; обмундирование и парашюты.

Самой крупной компанией, которая была сформирована в результате реструктуризации, стала Munitions India Limited. Она будет производить боеприпасы и взрывчатые вещества, с активами в размере 363,3 млрд. рупий. Штаб-квартира этой компании будет расположена в Пуне, ей будут принадлежать 12 заводов бывшего OFB.

Компания Advanced Weapons and Equipment India Limited, расположенная в Канпуре, получит восемь заводов OFB с активами на сумму 122,2 млрд. рупий. Она также примет на себя управление совместным предприятием OFB с Россией – Indo-Russia Rifles Private Limited (IRRPL).

Компания Armored Vehicles Nigam Limited со штаб-квартирой в Ченнаи будет управлять пятью предприятиями OFB с активами на сумму 109 млрд. рупий.

Yantra India Limited, базирующаяся в Нагпуре, будет производить компоненты и вспомогательную продукцию. В ее состав войдут восемь заводов OFB с активами на сумму 109 млрд. рупий.

Компания India Optel Limited, базирующаяся в Дехрадуне, будет производить оптоэлектронную продукцию на трех заводах OFB с активами на сумму 51,8 млрд. рупий.

Две компании, базирующиеся в Канпуре, будут производить обмундирование и парашюты. Это Troop Comforts Limited и Gliders India Limited с активами в размере 36,5 и 1,5 млрд. рупий, соответственно. Первая будет управлять четырьмя предприятиями OFB, а вторая – одним.

Управление OFB было основано в 1712 году в Калькутте и является старейшей государственной корпорацией в сфере ОПК Индии. На текущий момент штатная численность персонала предприятий OFB составляет около 80 тыс. человек. В 2020/21 ф.г. оборот OFB составил 146,35 млрд. индийских рупий.

Как отмечает Jane's, из-за низкой рентабельности и производительности труда на ее предприятиях OFB в прошлом подвергалась резкой критике со стороны финансового контролера и генерального аудитора Индии.

Стремясь повысить эффективность OFB, правительство Индии в июне 2021 года объявило о планах акционирования и реструктуризации корпорации. Тогда же Минобороны заявило, что 41 завод OFB будет передан в ведение нескольких юридических лиц, на 100% принадлежащих государству.

Минобороны оправдывает такое решение тем, что данный шаг повысит "автономность, подотчетность и эффективность" заводов, входивших в состав OFB. Министерство также указало, что за реструктуризацией в будущем может последовать листинг новых компаний на национальных фондовых биржах.

Следует отметить, что начиная с 2017 года, правительство продало доли почти во всех оборонных предприятиях государственного сектора на публичных торгах в целях повышения производительности труда.