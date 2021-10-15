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ЦАМТО

ВС Польши получат первые ЗРК "Пэтриот" до конца 2022 года

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Американский ЗРК "Пэтриот"
Американский ЗРК "Пэтриот".
Источник изображения: © flickr.com, Seth Schubert

ЦАМТО, 14 октября. Как заявил глава военного ведомства Польши Мариуш Блащак на встрече с проходящими подготовку в США польскими военнослужащими, поставка ВС страны заказанных ЗРК "Пэтриот" будет реализована в запланированные сроки – до конца следующего года.

Как сообщает Министерство национальной обороны Польши, в настоящее время ведется подготовка необходимой инфраструктуры и обучение личного состава.

Встреча с военнослужащими 3-й зенитной ракетной бригады состоялась 7 октября в Форт-Силл (шт.Оклахома), где под руководством инструкторов СВ США проводится их обучение эксплуатации систем "Пэтриот".

Как сообщал ЦАМТО, 14 ноября 2017 года Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Польше в рамках первого из двух этапов 4 батарей ЗРК "Пэтриот" в конфигурации PAC-3+ с интегрированной системой боевого управления ПВО и ПРО (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System – IAMD IBCS), 208 ЗУР PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement), 11 испытательных ракет PAC-3 MSE, другого оборудования и услуг потенциальной стоимостью 10,5 млрд. долл.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащчак 28 марта 2018 года подписал письмо с предложением и принятием предложения (LOA) на поставку зенитных ракетных комплексов в рамках 1-го этапа проекта закупки системы ПВО/ПРО средней дальности "Висла". Предполагается, что общая стоимость первого этапа составит около 4,75 млрд. долл. (16,6 млрд. злотых).

В рамках первого этапа будут поставлены два дивизиона "Пэтриот" (в составе двух батарей каждый) в конфигурации PAC-3+ с интегрированной системой боевого управления IBCS.

Поставка первых двух дивизионов "Пэтриот" будет выполнена до конца 2022 года. Начальная готовность комплексов к боевому применению (IOC) запланирована на конец 2023 – начало 2024 года. Платежи за поставку комплексов будут произведены в течение 2018-2022 гг. (неравномерно).

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Страны
Польша
США
Продукция
Patriot ЗРК
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