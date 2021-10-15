Российский адмирал отмечает актуальность военно-морских маневров РФ и Китая на фоне создания блока AUKUS

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Совместные учения в Японском море демонстрируют высокий уровень военного сотрудничества между Россией и Китаем, считает бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал в отставке Виктор Кравченко.

"Это сейчас актуально на фоне создания Австралией, США и Великобританией блока AUKUS", - сказал Кравченко "Интерфаксу" в четверг.

13 октября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал создание военного альянса AUKUS "авантюрой" США, подрывающей стабильность в Азии.

"Это учение нельзя назвать крупным, оно среднее по масштабам. Каждая сторона в этом учении предусматривает какие-то свои цели, в том числе Китай", - сказал Кравченко, имея в виду ситуацию вокруг Тайваня.

В Японском море в период с 14 по 17 октября проводится совместное российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие-2021", сообщила в четверг пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ.

ВМФ России направил на эти учения большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корветы "Алдар Цыденжапов" и "Громкий", два базовых тральщика, подводную лодку "Усть-Большерецк", ракетный катер и спасательный буксир, сообщил ТОФ.

От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействованы эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно. Накануне отряд китайских кораблей прибыл в район якорной стоянки в акватории залива Петра Великого.

К российско-китайскому учению привлечены 12 самолётов и вертолётов Тихоокеанского флота и ВМС НОАК, сказали в пресс-службе ТОФ.

"В ходе практических действий экипажи кораблей двух стран отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы по морским целям, осуществят поиск и блокирование подводной лодки условного противника в назначенном районе," - сообщил ТОФ.

Впервые военно-морские маневры с участием флотов РФ и КНР прошли в августе 2005 г. в Жёлтом море. Тогда они были частью крупномасштабных военных учений "Мирная миссия - 2005", организованных под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С 2012 г. вне рамок ШОС проводятся ежегодные специализированные военно-морские учения "Морское взаимодействие", направленные на укрепление боеспособности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море.