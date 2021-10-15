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Уволенный сотрудник Пентагона заявил о состоявшейся победе Китая над США

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Николас Чайллан
Николас Чайллан.
Источник изображения: Фото: страница Nicolas Nicos Chaillan в Facebook

Китай уже победил США в гонке вооружений с использованием кибервозможностей, машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ), передает The Drive заявление бывшего директора Пентагона по программному обеспечению Николаса Чайллана.

«У нас нет никаких преимуществ в борьбе с Китаем через 15–20 лет. Прямо сейчас дело уже сделано. На мой взгляд, все уже закончилось», — уверен в состоявшейся победе Пекина над Вашингтоном уволенный сотрудник Минобороны США.

По его мнению, США излишне сконцентрировались на чрезмерно дорогих технологиях вроде истребителя пятого поколения F-35 Lightning II и упустили возможность сотрудничества в военной сфере с крупными корпорациями, например Google. Чайллан уверен, что в области инноваций Китай, не сдерживаемый бюрократией и правилами, движется вперед, в то время как Минобороны США стагнирует на фоне собственной бесхозяйственности и роста затрат на закупки.

Издание отмечает, что ранее Чайллана опубликовал в соцсети LinkedIn письмо, в котором отметил «резкое преимущество Китая над США в численности населения», а также «быстрорастущее и трудолюбивое население» Поднебесной, которое не оставляет американцам никаких шансов на конкуренцию, при условии что они не станут «умнее и эффективнее».

The Drive напоминает, что, будучи сотрудником Пентагона, Чайллан занимался «анализом текущего программного обеспечения и планами миграции в облако, позволяющими избежать привязки к поставщикам и обеспечивающими быстрое создание прототипов», а также поиском «нового коммерчески доступного готового программного обеспечения и облачных технологий».

В публикации издания также приводятся слова президента России Владимира Путина, который отвел роль мирового лидера той стране, которая будет лучшей в создании ИИ.

В сентябре 2020 года журналист американского издания Defence News Валери Инсинна рассказала о посещении Центра управления боевыми действиями, созданного при Объединенной базе Эндрюс Морской авиации США, где наблюдала смоделированную работу «революционной системы управления боевыми действиями», в ходе которой были показаны ответные действия Вашингтона на атаку потенциального противника.


Иван Потапов

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Китай
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США
Продукция
F-35
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
AI
Истребитель 5 поколения
Робот
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