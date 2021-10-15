ЦАМТО, 14 октября. Согласно информации, опубликованной 6 октября компанией General Dynamics European Land Systems (GDELS), Вооруженные силы Латвии получат самоходный понтонный парк на базе машины-амфибии М3.

Контракт был подписан с компанией GDELS командованием по заключению контрактов СВ США. Количество заказанной техники, ее стоимость и сроки поставки пока не раскрываются. Пакет поставки также будет включать логистическую поддержку, обучение личного состава, поставку инструмента и технической документации.

Как отмечается, используя M3, Латвия сможет внести свой вклад в усиление передового присутствия НАТО, обеспечивая мобильность войск альянса. M3 также обеспечит взаимодействие с другими мостовыми решениями, включая стандартный мост-ленту SRB (Standard Ribbon Bridge), наплавной мост FSB (Floating Support Bridge), усовершенствованный сборный понтонный мост IRB (Improved Ribbon Bridge).

Согласно информации GDELS, управление являющейся основой понтонного парка машиной-амфибией М3 благодаря высокому уровню автоматизации осуществляет экипаж из двух человек. Боевая масса машины – 25,3 т, скорость на суше – до 80 км/ч, на плаву – 8,7 узлов (14 км/ч).

Самоходный понтонный парк на машинах-амфибиях M3 позволяет в течение 20 мин. осуществить сборку наплавного моста длиной до 100 м, который обеспечивает пропуск гусеничной техники весового класса до MLC85 и колесной весового класса до MLC132. Отличием М3 является как возможность наведения наплавного моста, так и применения в качестве переправочного средства (самоходного парома), позволяющего оперативно пересечь реку. Двухсекционный паром, обеспечивающий перевозку гусеничной техники класса до MLC85, собирается в течение 10 мин.

Поставляемая техника будет адаптирована для применения в холодных климатических условиях благодаря оснащению "арктическими комплектами".

Латвия станет еще одним заказчиком М3 из числа стран блока НАТО. Ранее M3 были поставлены вооруженными силами Германии, Великобритании, Тайваня, Сингапура и Индонезии. Недавно заказы на поставку данной техники заключили Бразилия и Республика Корея.