Эксперт назвал необоснованными заявления США о нарушении Россией ДРСМД

Заявление спецпредставителя президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт о якобы нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ни на чем не основано. Такое мнение в четверг, 14 октября, «Известиям» высказал член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин.

«Никаких документальных данных они не привели ни два года назад, ни год назад, ни сейчас», — подчеркнул он.

Зачастую американцы в качестве примера о якобы нарушении российской стороной вышеуказанного документа упоминают российскую ракету 9М729, отметил эксперт. Однако все заявления Штатов о ней голословны по нескольким причинам.

Так, данная ракета имеет ограниченную дальность действия 480 км, а, согласно условиям договора, к ракетам средней и меньшей дальности относились ракеты российского и американского производства дальностью действия от 500 км и до 5,5 тыс. км, напомнил Козин.

«Мы, естественно, нигде их не развертывали, но в условиях, когда американцы в одностороннем порядке вышли из договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года, мы вполне свободны развертывать их где угодно на своей территории, коль скоро этот договор разорван американской стороной», — подчеркнул он.

Кроме того, американская сторона, как отметил эксперт, сама намеревается развертывать на территории своих союзников новые ракеты, но уже не меньшей, а средней дальности. Речь идет о странах — членах НАТО, Японии, Южной Кореи и Австралии.

«Что касается последнего заявления американского представителя из государственного департамента, то эта тема уже звучит давно. Они используют это как средство давления, и поэтому претензии к российской стороне, как я уже сказал, они дважды не справедливы», — добавил эксперт.

Козин призвал американцев, прежде чем делать обвинительные заявления, учитывать то обстоятельство, что действующая на сегодняшний ядерная стратегия США предусматривает нанесение первого ядерного удара по территории Российской Федерации и КНР как ее союзника.

«Не видеть этого и, как говорят, обсуждать псевдопроблему, которая создана американской стороной, ну было бы не только нелогично, но архинеправильно», — заключил он.

Ранее в этот же день Эберхардт, отвечая на вопрос о том, как администрация президента США Джо Байдена относится к инициативе российского лидера Владимира Путина ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявил, что Москва якобы уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Решение вопроса, по его словам, заключается в том, чтобы Россия убрала указанные им ракеты.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В России данные обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.

12 марта текущего года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможное размещение американских ракет наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе может повлечь новый виток гонки вооружений с непредсказуемыми последствиями.