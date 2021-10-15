В Совфеде отреагировали на заявления США о российских ракетах в Европе

Заявление США о якобы размещении Россией ракет в Европе голословно. Об этом 14 октября заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Очередное голословное заявление, попытка свалить с больной головы на здоровую. Обсуждать соответствующие вопросы необходимо на экспертных консультациях, а не через «мегафонную дипломатию», тем более когда у нее от дипломатии только мегафон», — цитирует сенатора «РИА Новости».

Ранее, 14 октября, спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт потребовал от РФ убрать из Европы ракеты, которые там якобы размещены, поскольку это идет вразрез с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Так спецпредставитель ответил на вопрос о том, как администрация президента США Джо Байдена относится к инициативе российского лидера Владимира Путина ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин в беседе с «Известиями» отметил, что заявление Эберхардта ни на чем не основано. По его словам, никаких документальных данных США не привели ни два года назад, ни год назад, ни сейчас.

12 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что возможное размещение американских ракет наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе может повлечь новый виток гонки вооружений с непредсказуемыми последствиями.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В РФ эти обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.