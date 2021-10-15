Войти
Известия.ru

В Совфеде отреагировали на заявления США о российских ракетах в Европе

376
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Заявление США о якобы размещении Россией ракет в Европе голословно. Об этом 14 октября заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Очередное голословное заявление, попытка свалить с больной головы на здоровую. Обсуждать соответствующие вопросы необходимо на экспертных консультациях, а не через «мегафонную дипломатию», тем более когда у нее от дипломатии только мегафон», — цитирует сенатора «РИА Новости».

Ранее, 14 октября, спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт потребовал от РФ убрать из Европы ракеты, которые там якобы размещены, поскольку это идет вразрез с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Так спецпредставитель ответил на вопрос о том, как администрация президента США Джо Байдена относится к инициативе российского лидера Владимира Путина ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин в беседе с «Известиями» отметил, что заявление Эберхардта ни на чем не основано. По его словам, никаких документальных данных США не привели ни два года назад, ни год назад, ни сейчас.

12 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что возможное размещение американских ракет наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе может повлечь новый виток гонки вооружений с непредсказуемыми последствиями.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В РФ эти обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
Ядерный щит
Похожие новости
20.01.2020
Лавров заявил о намерении Москвы предотвратить гонку вооружений
21.10.2019
Репетиция ядерной войны: НАТО учит Люфтваффе бомбить
20.03.2019
Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729
19.03.2019
РФ не получала приглашений от США к трехсторонним переговорам о разоружении
18.03.2019
Появятся ли в Беларуси российские ракеты?
19.12.2017
Почему Россия и США обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.10 05:24
  • 344
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 15.10 02:18
  • 1
Стратегическое сдерживание в политике нацбезопасности РФ
  • 15.10 00:04
  • 120
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 14.10 22:23
  • 39
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 14.10 21:46
  • 20
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 14.10 21:34
  • 6
Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с космодрома Куру
  • 14.10 20:01
  • 1
Новый ПЗРК повышенной дальности начали разрабатывать в России
  • 14.10 19:21
  • 6
"Особую опасность для С-500 представляют ударные дроны"
  • 14.10 19:10
  • 1
Летчики истребителей МиГ-29К Северного флота приступили к тренировкам на наземном авиационном комплексе НИТКА
  • 14.10 17:26
  • 1
Прометей ЗРК С-500: надежный оборонный щит России
  • 14.10 15:35
  • 41
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 14.10 12:03
  • 1
Разработчик назвал сроки первого полета самолета с двигателем Aurus
  • 14.10 11:19
  • 427
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 14.10 10:39
  • 1
Испытания бронемашины "Барыс 8х8" завершились в Казахстане
  • 14.10 10:22
  • 16630
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины