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Продолжается «Морское взаимодействие» между Россией и Китаем

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Японском море в период с 14 по 17 октября проводится совместное российско-китайское военно-морское учение «Морское взаимодействие-2021».

Об этом говорит отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

«Военно-морской флот России на нём представлен боевыми кораблями и судами обеспечения Тихоокеанского флота: большим противолодочным кораблём «Адмирал Пантелеев», корветами проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой проекта 877 «Усть-Большерецк», а также ракетным катером и спасательным буксиром», - отмечается в сообщении.

От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействованы эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно. 

Помимо корабельной составляющей к российско-китайскому учению привлечены 12 самолётов и вертолётов морской авиации Тихоокеанского флота и ВМС НОАК.

В ходе практических действий экипажи кораблей двух стран отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы по морским целям, осуществят поиск и блокирование подводной лодки условного противника в назначенном районе.

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Страны
Китай
Россия
Япония
Продукция
Адмирал Пантелеев
Проекты
20380 Корвет-1
877 Палтус
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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