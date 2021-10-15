Узбекистан может разместить на своей территории военную базу США

Представители Пентагона в этом месяце на переговорах в Узбекистане обсудят возможность размещения антитеррористических сил США, чтобы контролировать Афганистан.

Об этом сообщает издание Politico по данным источников, знакомых с планами военного ведомства Америки.

«Главной в повестке дня будет возможность размещения «загоризонтных» антитеррористических сил. Такое соглашение позволило бы военным США лучше наблюдать и наносить удары по целям в Афганистане», — сообщает Politico.

Ранее сообщалось, что атака беспилотника США по Кабулу, в результате которой погибли 10 гражданских, включая семерых детей, была трагической ошибкой.

Об этом, напоминает Ura.ru, заявил глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.