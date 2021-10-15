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Узбекистан может разместить на своей территории военную базу США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Представители Пентагона в этом месяце на переговорах в Узбекистане обсудят возможность размещения антитеррористических сил США, чтобы контролировать Афганистан.

Об этом сообщает издание Politico по данным источников, знакомых с планами военного ведомства Америки. 

«Главной в повестке дня будет возможность размещения «загоризонтных» антитеррористических сил. Такое соглашение позволило бы военным США лучше наблюдать и наносить удары по целям в Афганистане», — сообщает Politico.

Ранее сообщалось, что атака беспилотника США по Кабулу, в результате которой погибли 10 гражданских, включая семерых детей, была трагической ошибкой. 

Об этом, напоминает Ura.ru, заявил глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.

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Страны
Афганистан
США
Узбекистан
Проекты
БПЛА
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