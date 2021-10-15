Расчеты ЗРК "Бук-М3" отстрелялись на полигоне Капустин Яр

Расчеты новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" провели стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Они успешно поразили десять целей.

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, стрельбу вели по высотным скоростным целям, которые имитировали налет оперативно-тактической авиации условного противника. В качестве мишеней использовали ракеты типа "Саман". Их выпустили на удалении в сто километров.

На боевых стрельбах проверили ЗРК на работоспособность на разных высотах, с разными типами объектов в условиях подавления средствами РЛС.

После учений военнослужащие и техника отправились в место постоянной дислокации - Северную Осетию. Эшелон пройдет по железной дороге около одной тысячи километров.

Светлана Цыганкова