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Naked Science

Япония спустила на воду первую серийную субмарину типа Taigei

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Источник изображения: naked-science.ru

Японская Kawasaki Heavy Industries (KHI) спустила на воду вторую субмарину типа Taigei — Hakugei. Церемонию спуска на воду головной лодки провели в 2020-м.

На верфи в японском городе Кобе провели церемонию спуска на воду первой серийной подлодки нового типа Taigei. Заложили корабль 25 января 2019 года. Ввести субмарину в эксплуатацию хотят в 2023-м.

Напомним, спуск на воду головной подлодки типа Taigei состоялся 14 октября прошлого года. Ввод головного корабля в эксплуатацию намечен на следующий март.

Головная субмарина типа Taigei

Источник изображения: navalnews

Субмарину типа Taigei создали для замены лодки типа Soryu. Визуально она почти не отличается от предшественницы, однако имеет более широкие боевые возможности.

Одной из особенностей проекта можно считать инновационные литийионные аккумуляторы, которые раньше устанавливали на некоторые субмарины типа Soryu. Среди других отличий лодок типа Taigei — использование новейшей электроники, а также исключительно низкий уровень шума.

Длина подводной лодки типа Taigei — 84 метра, ширина — 9,1 метра. В состав экипажа входят 70 человек. Всего японскому флоту должны передать семь субмарин типа Taigei.

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Страны
Япония
Компании
Kawasaki
Проекты
2020-й год
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