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С-500 прикрыл небо Москвы

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Источник изображения: warspot.ru

Москву и Центральный промышленный район России теперь прикрывает новейшая зенитная ракетная система (ЗРС). Вчера, 13 октября, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что первый бригадный комплект ЗРС С-500 «Прометей» поступил на вооружении 15-й армии особого назначения ВКС РФ.

«Первый бригадный комплект ЗРС С-500 поступил на вооружение объединения, несущего боевое дежурство по охране и обороне воздушно-космического пространства над столицей страны», — сообщили в ТАСС со ссылкой на собственный источник в Минобороны РФ.

Пусковая установка С-500 «Прометей»

Источник изображения: tass.ru

О завершении государственных испытаний ЗРС С-500 стало известно в сентябре текущего года. Поставки ведутся в рамках ранее подписанного контракта. Второй бригадный комплект С-500 планируется передать войскам в первой половине 2022 года.

Система С-500 «Прометей» разрабатывалась как замена С-400 «Триумф». По словам разработчиков, она станет эффективным средством борьбы с авиацией и ракетами на ближайшие 25 лет. Заявленная дальность поражения целей — до 600 км. Главной функцией ЗРК С-500 является борьба с баллистическими ракетами средней дальности с радиусом действия до 3500 км.

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Россия
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С-500
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