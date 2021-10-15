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ЦАМТО

В конце октября базовый тральщик "Герман Угрюмов" возвратится в состав КФл после модернизации

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Центр Судоремонта "Звездочка"
Центр Судоремонта "Звездочка".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

ЦАМТО, 14 октября. В конце октября в состав бригады кораблей Каспийской флотилии (КФл) возвратится базовый тральщик "Герман Угрюмов", который прошел технический ремонт и модернизацию на базе филиала северодвинского ОАО "Центр судоремонта "Звездочка" в Астрахани.

В ближайшее время экипажу тральщика предстоит завершить заводской проверочный цикл испытаний для подтверждения готовности к выполнению задач по предназначению, после чего моряки приступят к мероприятиям в соответствии с курсом подготовки надводных кораблей.

Программа испытаний рассчитана на десять суток. За это время государственная приемная комиссия, экипаж судна и представители судостроительного завода в условиях речного, а затем и морского переходов проверят надежность и функционирование энергетических установок, навигационной и других систем технического оборудования.

Помимо проверки мореходных качества базового тральщика, его управляемости, устойчивости, ходкости и инерции на разных режимах, будет проведен комплекс испытаний по контролю боевой эффективности тральщика и наладке противоминного вооружения.

Гвардейский базовый тральщик "Герман Угрюмов" проекта 1265 "Яхонт" предназначен для поиска, траления и уничтожения мин в прибрежных районах и ближней морской зоне. Имеет на вооружении зенитно-артиллерийские установки АК-203М, АК-306, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-3", глубоководный контактный трал ГКТ-2, акустический трал АТ-6, петлевой электромагнитный трал ПЭМТ-4, акустический трал АТ-6, поверхностный сетевой трал ТС-1 и искатель-уничтожитель КИУ-1, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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Продукция
9К34 "Стрела-3"
Х-61 Яхонт
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Звездочка
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