В разведывательные подразделения Сухопутных войск поступают современные средства разведки

ЦАМТО, 14 октября. Для повышения боевых возможностей разведывательных подразделений Сухопутных войск спланирована поставка комплексов разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец-М" второго поколения.

Данный комплекс позволяет осуществить сопряжение с существующей линейкой технических средств разведки и решать задачи управления, определения координат и передачу их на средства огневого поражения, по принципу "обнаружил-поразил".

Также продолжается плановое оснащение разведывательных подразделений современными средствами разведки. В частности, это радиолокационные станции "Фара-ВР" и "Соболятник-О", разведывательно-сигнализационная аппаратура "Секстан", комплексы с беспилотными летательными аппаратами, а также защищенные автомобили "Тайфун-К", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.