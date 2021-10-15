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ЦАМТО

Командующий Северным флотом поздравил гидрографов с профессиональным праздником

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Гидрографическое судно "Вице - адмирал Воронцов"
Гидрографическое судно "Вице - адмирал Воронцов".
Источник изображения: fotki.yandex.ru

ЦАМТО, 14 октября. В День гидрографа ВМФ России, 13 октября, командующий Северным флотом (СФ) Герой России адмирал Александр Моисеев поздравил руководство, военнослужащих и гражданских сотрудников гидрографической службы СФ с профессиональным праздником.

А.Моисеев отметил ведущую роль гидрографов Северного флота в освоении арктического театра плавания, исследовании морей и островов Северного Ледовитого океана.

Помимо непосредственного участия в научно исследовательской деятельности, гидрографы СФ активно занимаются популяризацией своей работы, привлекают молодежь к изучению Арктики, ведут поисковую деятельность. В ходе совместной комплексной экспедиции с Русским географическим обществом (РГО) "Помни войну" экипаж гидрографического судна СФ "Ромуальд Муклевич" подтвердил координаты местоположения на дне Баренцева моря сторожевого корабля "Туман", погибшего в неравном бою с тремя гитлеровскими эсминцами 80 лет назад. Также гидрографы обнаружили корвет "Блюбелл", эсминец "Матабеле", сторожевой корабль "Пассат" и неизвестное судно (предположительно РТ-67), которое погибло вместе с "Пассатом".

Ранее, в августе и сентябре, в Баренцевом и Карском морях у острова Северный архипелага Новой Земли и у континентального побережья были обнаружены несколько подводных объектов. Большинство из них – корабли и суда, погибшие в начале и середине XX века.

Научно-исследовательской группой подтверждены координаты ранее обнаруженных силами поисково-спасательного обеспечения большого охотника БО-224 и подводной лодки Д-3 "Красногвардеец", немецких подводных лодок U-307 и U-387. Кроме того, в Карском море подтверждены координаты ранее обнаруженных кораблей и судов конвоя БД-5, погибших там в 1944 году.

За последние годы гидрографами Северного флота было сделано более 30 географических открытий, связанных с таянием ледников, сообщает пресс-служба СФ.

Справочно:

День гидрографа ВМФ берет начало от 13 октября 1827 года, когда было создано Управление генерал-гидрографа и первым руководителем был назначен вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев (1763-1831), выдающийся исследователь-океанограф, составитель многочисленных карт Берингова, Охотского и Балтийского морей.

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Страны
Германия
Россия
Проекты
Арктика
СФ
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