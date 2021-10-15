Минобороны и "Газпром" заключили соглашение о реконструкции аэродрома Левашово

Общий объем инвестиций по концессионному соглашению превысит 10 млрд рублей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российское военное ведомство и ПАО "Газпром" заключили концессионное соглашение о реконструкции аэродрома Левашово (Ленинградская область), которая позволит использовать его и в интересах гражданского воздушного флота.

"Финансирование проекта осуществляется полностью за счет средств ПАО "Газпром". Общий объем инвестиций по концессионному соглашению составит более 10 млрд рублей", - сказано в распространенном в четверг сообщении Минобороны.

Концессионное соглашение заключено по поручению президента РФ и в соответствии с решением правительства России. С предложением реконструировать и использовать аэродром Левашово в том числе для пассажирских и грузовых гражданских перевозок выступило ПАО "Газпром", сообщает Минобороны.

"К настоящему времени по этапу реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) завершена разработка проектной документации, на объекте ведутся строительно-монтажные работы", - информирует ведомство.

По его данным, в рамках соглашения с "Газпромом" до 2023 года планируется реконструировать ВПП, построить необходимые сооружения и коммуникации, а также дооснастить аэродром необходимым аэронавигационным и метеорологическим оборудованием. Реконструкцию искусственной ВПП длиной более 2,6 км планируется завершить до конца 2022 года. Строительство новых объектов обеспечения, в том числе объектов водосточно-дренажной системы, патрульной дороги, периметрального и шумозащитного ограждения и светосигнального оборудования будет завершено летом 2023 года, говорится в сообщении.

"Дополнительно силами ПАО "Газпром" на аэродроме будет возведен современный аэровокзальный комплекс гражданской авиации, пропускная способность пассажирского терминала составит 250 человек в час. Реализация концессионного соглашения позволит создать современный аэродром совместного базирования военных и гражданских воздушных судов", - сказано в пресс-релизе.