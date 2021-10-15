Naval Group передала ВМС Аргентины третий патрульный корабль OPV

ЦАМТО, 14 октября. Французская Naval Group сообщила о состоявшейся 13 октября в Конкарно церемонии передачи ВМС Аргентины третьего (из четырех заказанных) патрульного корабля прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessel) – (53) "Сторни".

Перед поставкой экипаж ВМС Аргентины численностью 44 человека прошел обучение эксплуатации и техническому обслуживанию корабля.

Как сообщал ЦАМТО, 13 февраля 2019 года после получения начального платежа в размере 112,454 млн. евро компания Naval Group сообщила о вступлении в силу подписанного 22 июня 2018 года в Буэнос-Айресе контракта на поставку ВМС Аргентины четырех патрульных кораблей. Общая стоимость согласованной в 2018 году продажи оценивается в 319,034 млн. евро (363 млн. долл.).

Контракт предусматривает поставку после ремонта и адаптации в соответствии с требованиями ВМС Аргентины построенного в 2011 году корабля "Л'Адруа" (из состава ВМС Франции), а также постройку во Франции трех новых патрульных кораблей OPV-87 ("Говинд") по улучшенному проекту. Они предназначены для патрулирования территориальных вод Аргентины, обеспечения безопасности на море, защиты рыболовства и решения других задач.

Строительство трех новых кораблей выполняет Kership (совместное предприятие Naval Group и французской судостроительной компании Piriou). Naval Group выступает генеральным подрядчиком поставки.

Прошедший ремонт "Л'Адруа" был передан командованию ВМС Аргентины 6 декабря 2019 года и переименован в (51) "Бушар". Новые корабли должны быть переданы заказчику в течение 2021-2022 гг. Они сходны с "Л'Адруа", но получили ряд модификаций для улучшения характеристик. Первый новый корабль OPV-87, (P-52) "Пьедрабуэна", был передан ВМС Аргентины 13 апреля 2021 года и прибыл в Аргентину в июне 2021 года.

Спуск на воду второго корабля новой постройки, (53) "Сторни" (Storni), состоялся 10 мая 2021 года. Поставка последнего корабля, (54) "Бартоломе Кордеро" (Bartolome Cordero), запланирована на апрель 2022 года.

Длина корабля OPV-87 ВМС Аргентины составляет 87 м, максимальная ширина – 14 м, водоизмещение – 1650 т. Корабль оснащен двумя дизельными двигателями Anglo Belgian Corporation V12 (5,6 МВт) и развивает максимальную скорость 21 узел, дальность плавания – 7,5 тыс. морских миль на скорости 12 узлов, автономность – более трех недель, экипаж – 30-40 человек. На борту также могут быть размещены до 20 десантников.

Корабль оборудован взлетной площадкой для применения 10-тонного вертолета. На борту могут быть размещены две 9-метровые надувные шлюпки с жестким корпусом (RHIB).

Все четыре корабля будут оснащены дистанционно управляемым боевым модулем вооружения MARLIN-WS (Modular Advanced Remotely-controlled Lightweight Naval Weapon Station) компании Leonardo с 30-мм пушкой и двумя 12,7-мм пулеметами. Корпус кораблей усилен для плавания в холодных водах южных морей.