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Российская газета

Более 2000 военных перебросят с Кубани на учения в Крым

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Источник изображения: Пресс-служба Южного военного округа

Более двух тысяч военнослужащих Краснодарского края начали переброску в Крым, где на военном полигоне Опук пройдет часть программы масштабных командно-штабных учений войск ЮВО. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

В составе передислоцируемых на полуостров автоколонн - более 200 единиц колесной техники.

- На марше военнослужащие выполнят задачи управления по каналам закрытой радиосвязи, а также защиты от огневого поражения, от воздействия оружия массового поражения условного противника, - уточнили в пресс-службе. - Специальная комиссия штаба ЮВО оценит выполнение мероприятий боевой готовности, состояние вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения.

Военнослужащие отработают практические действия в рамках двусторонних полковых и батальонных тактических учений на 25 полигонах округа. Всего к участию в командно-штабных учениях с объединениями и соединениями Южного военного округа привлечено около 8000 военнослужащих. Задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.


Илья Изотов (Симферополь)

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