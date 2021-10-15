Рогозин показал работу робота "Маркер" на Восточном

Робот может выявлять и перехватывать нарушителей, а также противодействовать терактам и бороться с дронами

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин показал видео патрулирования роботом "Маркер" территории космодрома Восточный.

"Робот "Маркер" заступил на боевое дежурство. Космодром Восточный", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Раннее гендиректор Роскосмоса рассказал, что робототехническая платформа в охранном исполнении начала патрулирование космодрома. По его словам, сейчас она работает как в радиоуправляемом, так и в автономном режимах. Робот может выявлять и перехватывать нарушителей, а также противодействовать терактам и бороться с дронами.

Робототехническая платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника" (разработчик антропоморфного робота "Федор").