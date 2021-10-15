В Японском море стартовали российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2021"

Корвет "Совершенный", фрегат "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев", гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и корабль измерительного комплекса (КИК) "Маршал Крылов" в бухте Золотой Рог во Владивостоке.

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Стартовали совместные российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие-2021" в Японском море, сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.

"В Японском море в период с 14 по 17 октября проводится совместное российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие-2021"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российский военно-морской флот представлен боевыми кораблями и судами, в том числе большим противолодочным кораблём "Адмирал Пантелеев", корветами проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий", двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой проекта 877 "Усть-Большерецк", а также ракетным катером и спасательным буксиром.

Со стороны военно-морских сил КНР задействованы эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.

Сообщается, что экипажи кораблей России и Китая отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы по морским целям и осуществят поиск и блокирование подводной лодки условного противника в назначенном районе.

Отмечается, что совместные учения России и Китая впервые прошли в августе 2005 года. Добавляется, что с 2012 года проводятся ежегодные специализированные военно-морские учения "Морское взаимодействие", направленные на укрепление боеспособности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море. В 2020 году учения не проводились в связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией новой коронавирусной инфекции.