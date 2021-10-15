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РИА Новости

Спецпредставитель США Эберхардт: Россия нарушила ДРСМД и разместила ракеты в Европе

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Белый дом, США
Белый дом, США.
Источник изображения: © AP Photo / Patrick Semansky

МОСКВА, 14 октября/ Радио Sputnik. Россия должна убрать с территории Европы ракеты, нарушающие, по мнению Вашингтона, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил РИА Новости спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт.

Так он ответил на просьбу журналистов рассказать об отношении администрации Джо Байдена к предложению президента России Владимира Путина ввести мораторий на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности.

"Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты", – отметил Эберхардт.

В начале 2019 года Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ДРСМД, обвинив в его нарушении Россию. Соглашение прекратило действие 2 августа того же года.

После этого Владимир Путин предложил снять возникшую в мире напряженность и предложил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, объявить мораторий на размещение ракет в Европе и других регионах.

Он заявил, что Москва готова не разворачивать в Калининградской области ракеты 9М729 при условии встречных шагов со стороны НАТО. Глава государства также предложил альянсу проводить взаимные проверки уже размещенного в Европе вооружения.

Осенью 2019 года российский лидер отметил, что его коллеги не отреагировали на инициативу Москвы и "как будто оглохли".

Реакция последовала только на июньском саммите НАТО, прошедшем в этом году. Тогда его участники заявили, что не считают приемлемым предложение России.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности действовал с 1988 года и запрещал производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

Ранее радио Sputnik сообщило о реакции президента РФ Владимира Путина на выход США из Договора о РСМД.

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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
РСМД
Ядерный щит
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