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Известия.ru

В Японском море стартовали российско-китайские учения

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В Японском море стартовали российско-китайские учения «Морское взаимодействие – 2021», которые продлятся до 17 октября. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

«В ходе практических действий экипажи кораблей двух стран отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы по морским целям, осуществят поиск и блокирование подводной лодки условного противника в назначенном районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что от ВМФ России будут задействованы боевые корабли и суда обеспечения Тихоокеанского флота, среди которых — большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корветы проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», два базовых тральщика, подводная лодка проекта 877 «Усть-Большерецк» и ракетный катер, а также спасательный буксир.

Военно-морские силы Китая будут представлены эсминцами «Кунь Мин» и «Нань Чан», кораблем комплексного снабжения, спасательным судном, дизельной подводной лодкой, корветами «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу».

«Помимо корабельной составляющей к российско-китайскому учению привлечены 12 самолетов и вертолетов морской авиации Тихоокеанского флота и ВМС НОАК», — добавили в пресс-службе.

В 2020 году учение не состоялось ввиду ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

В августе 2005 года первые совместные военно-морские маневры России и Китая прошли в Желтом море под названием «Мирная миссия – 2005» под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

27 сентября в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) информировали об учениях «Селенга-2021» России и Монголии, которые начались первой совместной тренировкой на монгольском полигоне Дойтын Ам. Мотострелковые и танковые подразделения отрабатывали наступление с развертыванием в боевую линию с заданной скоростью, а также состязались в таких видах спорта, как монгольская национальная борьба, футбол, волейбол, стрельба из пистолета Макарова и военизированная эстафета. Со стороны России в «Селенге-2021» участвуют подразделения ВВО с дислокацией в Бурятии. Всего к учениям привлечено 1,5 тыс. военнослужащих, а также более 200 единиц боевой и специальной техники.

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